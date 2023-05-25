США готовят новый пакет военной помощи Украине 25.05.2023, 22:13

На 300 млн долларов.

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

«Объявить пакет военной помощи могут уже в пятницу», - говорится в сообщении.

Другие источники сообщают, что сообщить о выделении нового пакета помощи могут после выходных, посвященных Дню поминовения в США.

Ожидается, что в пакете будет больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы для защиты Украины от России.

Необходимое вооружение скорее всего передадут из запасов армии США.

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