США готовят новый пакет военной помощи Украине
- 25.05.2023, 22:13
На 300 млн долларов.
Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 300 миллионов долларов.
Об этом сообщает Reuters.
«Объявить пакет военной помощи могут уже в пятницу», - говорится в сообщении.
Другие источники сообщают, что сообщить о выделении нового пакета помощи могут после выходных, посвященных Дню поминовения в США.
Ожидается, что в пакете будет больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы для защиты Украины от России.
Необходимое вооружение скорее всего передадут из запасов армии США.