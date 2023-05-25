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США готовят новый пакет военной помощи Украине

  • 25.05.2023, 22:13
США готовят новый пакет военной помощи Украине

На 300 млн долларов.

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

«Объявить пакет военной помощи могут уже в пятницу», - говорится в сообщении.

Другие источники сообщают, что сообщить о выделении нового пакета помощи могут после выходных, посвященных Дню поминовения в США.

Ожидается, что в пакете будет больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы для защиты Украины от России.

Необходимое вооружение скорее всего передадут из запасов армии США.

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