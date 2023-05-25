Испания объявила о поставке еще четырех Leopard 2 Украине 25.05.2023, 23:14

Также Мадрид передаст партию пехотных машин.

Правительство Испании анонсировало поставки еще четырех танков Leopard 2 Украине. Также Мадрид передаст партию пехотных машин.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании «Рамштайн», сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Испании.

«Роблес сообщила о текущем состоянии испанских поставок, отметив, среди прочего, предстоящую поставку еще четырех боевых танков Leopard 2A4 и новой партии пехотных машин M-113 TOA», - говорится в сообщении.

Она также отметила хороший прогресс в обучении украинских военных в Испании, где на сегодняшний день прошли обучение около 1500 военнослужащих, и ожидается, что годовой показатель будет достигнут досрочно.

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