Зеленский похвалил нацгвардейцев за сбитые российские «сушки»
- 25.05.2023, 23:41
Один из них – Герой Украины.
Украинские нацгвардейцы в четверг, 25 мая, уничтожили российский самолет Су-25. Еще один – был поврежден.
«Есть за что поблагодарить и наших воинов Нацгвардии, в частности на Запорожском направлении. Уничтожена пара российских «сушек» 15-й бригадой оперативного назначения нашей Нацгвардии», - сказал президент Украины.
Зеленский поблагодарил украинских воинов и рассказал, что один из них уже отмечен званием Героя Украины и имеет на своем счету не только вражеские самолеты, но и сбитую крылатую ракету.