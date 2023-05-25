Зеленский похвалил нацгвардейцев за сбитые российские «сушки» 25.05.2023, 23:41

Один из них – Герой Украины.

Украинские нацгвардейцы в четверг, 25 мая, уничтожили российский самолет Су-25. Еще один – был поврежден.

«Есть за что поблагодарить и наших воинов Нацгвардии, в частности на Запорожском направлении. Уничтожена пара российских «сушек» 15-й бригадой оперативного назначения нашей Нацгвардии», - сказал президент Украины.

Зеленский поблагодарил украинских воинов и рассказал, что один из них уже отмечен званием Героя Украины и имеет на своем счету не только вражеские самолеты, но и сбитую крылатую ракету.

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