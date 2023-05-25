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За день на Витебщине задержали трех священников

  • 25.05.2023, 23:54
За день на Витебщине задержали трех священников
Вячеслав Адамович

У всех священников забрали телефоны и компьютеры.

На Витебщине за день задержали трех священников, пишет «Хрысціянская візія». У них изъяли технику.

Задержаны ксендз из деревни Идолта в Миорском районе — Вячеслав Адамович, ксендз Андрей Кулик из Миор и священник Полоцкой греко-католической парафии Александр Шевцов (о его задержании было известно ранее).

У всех священников забрали телефоны и компьютеры.

Напомним, утром 23 мая начались задержания в Новополоцке и Полоцке. Среди задержанных были ведущий преподаватель кафедры всемирной литературы и зарубежных языков ПГУ Елена Храмцова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и туризма того же вуза Виктор Черевко и сотрудница репозитория Ксения Зуева. В Новополоцке была задержана и 77-летняя Галина Захаркина — бывшая заведующая кафедрой архитектуры ПГУ.

А 24 мая стало известно о судах над некоторыми жителями Полоцка и Новополоцка. Среди них была и 73-летняя кандидат технических наук, доцент кафедры геодезии и геоинформационных систем Полоцкого государственного университета Галина Шароглазова. Женщину приговорили к 10 суткам ареста.

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