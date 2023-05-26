Пригожин идет ва-банк 2 Игорь Эйдман

26.05.2023, 8:00

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Игорь Эйдман

В России наступило время авантюристов.

Я уже писал, что Путин не годится на роль «вождя воюющей нации» и даже не пытается ее играть. Он слишком любит комфорт, стар, ленив, нуден, вял, зависим от такого же тухлого и вороватого окружения. Он не собирался вести большую войну, но вляпался в нее по глупости, из-за неадекватной оценки ситуации. А сейчас, как типичный параноик, пытается игнорировать неприятную реальность.

Турбопатриоты давно требуют перевести все сферы жизни России на военные рельсы (военное положение, всеобщая мобилизация, милитаризация труда и т.д.) – иначе «страна скоро потерпит поражение». Однако Путин тянет с этим до последнего, потому что боится в условиях тотальной войны оказаться не у дел.

Пригожин в последнем интервью развернул программу такой тотальной войны и заявил себя на роль ее лидера, с которой явно не справляется Путин.

Кровавого повара аппаратно множат на ноль. Сопротивляться этому он может только в публичной сфере. Там Пригожин идет ва-банк. Предлагает себя правящей верхушке и населению в качестве «Путина военного времени».

Сейчас в Кремле его вряд ли воспримут всерьез, но после критического поражения от наступающих украинских войск ситуация способна измениться. Тогда российские власти могут схватиться за Пригожина, как утопающие за соломинку.

Возможно, Пригожин будет выступать в паре со своим старым партнером Алексеем Дюминым, которого давно прочат в преемники Путина. В отличие от Пригожина, Дюмин вполне приемлем для номенклатуры и даже для самого Путина, из чьей обслуги он вышел.

Сейчас, накануне украинского наступления, главарь наемников выводит свою армию с фронта, чтобы спасти ее для будущего внутреннего противостояния. Его расчет понятен. Войска министерства обороны должны в ходе предстоящего сражения крупно облажаться. Пригожин со своим ЧВК, вовремя смывшись в тыл, не будет отвечать за это поражение и только укрепит свои позиции – скажет: «я же предупреждал».

Генералы будут окончательно дискредитированы. А он останется на коне, как человек, с которым связанны редкие российские «победы», типа взятия Бахмута. С этим символическим капиталом и сбереженной частной армией в придачу Пригожин сможет принять участие в борьбе за власть.

Авантюра? Так сейчас как раз наступает время авантюристов. Есть несколько книг с одинаковым названием: «Авантюристы Гражданской войны (1918-21)». Пригожин – авантюрист будущей Гражданской войны (2023-?)?

Игорь Эйдман t.me

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