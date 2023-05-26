Ракеты Storm Shadow уничтожили российские С-300 и подожгли порт с кораблями РФ в Бердянске 2 26.05.2023, 8:21

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Массированный удар потряс оккупированный город.

В Бердянске ПВО РФ неудачно сработала 5 раз подряд: в городе мощнейший взрыв и стрельба В оккупированном Бердянске последние минуты 25 мая были окрашены мощнейшим взрывом и ярким заревом с воем сирен.

В ночь на 26 мая в оккупированном Бердянске, по словам местных жителей, российская ПВО сработала неудачно примерно пять раз подряд. После этого раздались мощные взрывы и начался сильнейший пожар.

Об этом сообщают УНИАН и РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

«Слышно взрывы, а потом автоматная очередь была. Перед этим были два глухих взрыва… где-то в районе Азмола. А потом три вылета из порта. Сейчас в районе Азмола стрельба и глухие взрывы слышно. В центре, говорят, было слышно 3 вылета ПВО из порта», - пишут горожане.

«Бердянцы сообщают о звуках детонации! Также промчались машины скорой помощи! Взрывы были и возле села Осипенко. По крайней мере местные слышали очень громкие звуки и трясло дома! Предварительно, прилетов было несколько! Громче всего было в районах: АКЗ (территория Азовкабель), Порт, Азмол (территория завода)», – сообщает канал «Бердянськ Сьогодні».

В то же время телеграм-канал «Гнила черешня» сообщает о поражении склада БК, склада горюче-смазочных материалов, а также места расположения оккупантов. Кроме того, зафиксировано движение трех ЗРК «Панцирь» в направлении выезда из города.

По информации Бердянской городской военной администрации, оккупанты потеряли некоторое количество установок ПВО С-300.

«Оккупанты не досчитались установок С-300. Благодарим наших воинов! Еще один шаг к освобождению Бердянска», - говорится в сообщении ГВА.

Особенно мощными были взрывы в районе порта, где враг накапливал месяцами боеприпасы и военную технику.

Один из военных экспертов Чак Пфаррер предположил, детально изучая видео взрыва, что удар мог быть нанесен британскими ракетами Storm Shadow, передает dialog.ua.

На кадрах четко можно увидеть последствия удара — мощный взрыв и большой пожар на месте прилета. Он не исключает, что жертвой ракеты стало что-то очень серьезное.

При этом представители Бердянской мэрии сообщают, что враг недосчитался нескольких установок «С-300». Местные жители сообщают, что в районе порта находились и «Панцири», поэтому не исключено, что ракета могла достать и их.

Удар по Бердянску подтвердил и коллаборант Владимир Рогов. С его слов, это действительно был «массированный удар».

Не исключено, что под удар попал и склад с боеприпасами. В течение месяца враг его свозил в порт с территории РФ по морю.

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