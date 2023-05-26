закрыть
26 мая 2023, пятница, 10:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минобороны Украины подтвердило, что морской дрон подбил российский корабль возле Босфора

  • 26.05.2023, 8:59
  • 7,264
Минобороны Украины подтвердило, что морской дрон подбил российский корабль возле Босфора

Стало известно, какие повреждения получил «Иван Хурс».

Министерство обороны Украины подтвердило, что российский военный корабль «Иван Хурс» был атакован украинским надводным дроном.

Минобороны в Twitter опубликовало видео атаки российского корабля, которое ранее показали СМИ.

«Когда российский разведывательный корабль Иван Хурс встретил украинский беспилотник. Действительно, идеальная пара!» — говорится в сообщении.

Ранее российские так называемые «военкоры» заявили, что корабль Черноморского флота РФ Иван Хурс около 05:30 утра 24 мая, атаковали неустановленные «морские дроны» в 74 километрах к северу от Босфора.

В Минобороны РФ подтвердили эту атаку, заявив, что беспилотные катера якобы «уничтожены» в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор, где корабль якобы «охранял» газопроводы Турецкий поток и Голубой поток (в экономической зоне Турции).

По данным украинских СМИ, «Иван Хурс» получил повреждения в результате атаки морских дронов. Также, по данным журналистов, есть пострадавшие в результате атаки.

«Есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют», — заявил источник журналистов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип