Минобороны Украины подтвердило, что морской дрон подбил российский корабль возле Босфора 26.05.2023, 8:59

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Стало известно, какие повреждения получил «Иван Хурс».

Министерство обороны Украины подтвердило, что российский военный корабль «Иван Хурс» был атакован украинским надводным дроном.

Минобороны в Twitter опубликовало видео атаки российского корабля, которое ранее показали СМИ.

«Когда российский разведывательный корабль Иван Хурс встретил украинский беспилотник. Действительно, идеальная пара!» — говорится в сообщении.

Ранее российские так называемые «военкоры» заявили, что корабль Черноморского флота РФ Иван Хурс около 05:30 утра 24 мая, атаковали неустановленные «морские дроны» в 74 километрах к северу от Босфора.

В Минобороны РФ подтвердили эту атаку, заявив, что беспилотные катера якобы «уничтожены» в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор, где корабль якобы «охранял» газопроводы Турецкий поток и Голубой поток (в экономической зоне Турции).

По данным украинских СМИ, «Иван Хурс» получил повреждения в результате атаки морских дронов. Также, по данным журналистов, есть пострадавшие в результате атаки.

«Есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют», — заявил источник журналистов.

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