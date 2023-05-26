Минчанина арестовали «из-за политики» перед серьезной операцией 1 26.05.2023, 9:03

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Родные не знают, где он находится.

Утром 17 мая в Минске задержали 31-летнего таксиста Артура Башко, сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, четверо силовиков стояли в подъезде, когда домой вернулась мать мужчины. Как только она открыла дверь, те ворвались в квартиру. Сам Артур еще спал. Силовики провели обыск, что-то после этого вынесли из квартиры в пакете.

После задержания один из силовиков сказал матери, что Артура задержали «из-за политики». Известно, что у мужчины проблемы со здоровьем — ему должны были делать операцию по удалению щитовидки. Родные передали ему на Окрестина необходимые лекарства.

Позже состоялся суд, но родственники не знают, по какой статье. По предварительной информации, ему присудили 13 суток ареста.

Сейчас родные Башко не знают, где он — по телефону на Окрестина говорят, что у них такого нет.

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