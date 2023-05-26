«Работала в совхозе, но мечтала слетать в Париж» 1 26.05.2023, 9:17

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Белорусы рассказали, как накопили на свои самые заветные желания.

Наслаждаться комфортом здесь и сейчас или копить на что-то важное, во многом себя ущемляя? Мы честно не знаем, как правильно. Между двумя этими подходами пропасть (и сотни умных книжек по психологии). Но если в мыслях появилась мечта, наверное, логично дать ей шанс и какое-то время провести в режиме экономии. Учиться этому будем вместе с нашими героями, которые в свое время поставили себе цель копить — на мотоцикл, машину, квартиру, путешествие мечты или давно желанную пластическую операцию, пишет onliner.by.

«Мечта из детства — телефон, с которого некому было звонить»

Сейчас это сложно себе представить, но в начале нулевых многие мечтали о самом обычном кнопочном телефоне. Александр тогда учился в седьмом классе. Деньги на мобильник откладывал со своей зарплаты: на тот момент у школьника уже была подработка (!).

— Я был юным радиолюбителем — паял и изобретал схемы разных устройств, занимал призовые места на соревнованиях по радиотехнике. Писал в тетрадь в клеточку статьи для журнала «Радиолюбитель» и отправлял их по почте в Минск. Обычно выходила одна-две странички печатного текста, за это платили в среднем $10—15 в месяц. Часть денег я тратил на запчасти для хобби, а лишнее откладывал.

Мобильник интересовал парня и с технической стороны. Такую штуку нельзя было спаять самому, а подержать в руках хотелось. Сколько тогда стоили телефоны, Александр точно не помнит. По ощущениям — в несколько раз больше родительской зарплаты.

Мало кто готов был покупать детям «такую блажь», поэтому на Motorola T190 парню пришлось целый год копить самому.

Радости от покупки было много, хотя длилась она недолго. Оказалось, что звонить мальчишке просто некому: ни в семье, ни у друзей мобильных тогда еще не было, а платить за связь приходилось все равно. Единственное, чем пользовался школьник в телефоне мечты, — это игра «Змейка». Неудивительно, что через два месяца парень решил его продать.

Первый опыт накоплений все равно оказался полезным. С тех пор прошло почти 20 лет. Александр стал айтишником, научился хорошо зарабатывать и своими силами купил квартиру в Минске. Теперь у него своя система, которая позволяет каждый месяц откладывать больше половины зарплаты.

— Первое, что нужно сделать, — это оптимизировать расходы. Я просчитал все траты, исходя из того, какой продукт А можно заменить на Б без потери качества. От посиделок в баре и алкоголя отказался совсем. В итоге получил минимальную сумму, необходимую для жизни, и завел привычку на все остальные деньги покупать доллары и откладывать их на отдельный счет в банке (важно, чтобы к нему не было доступа с карточки).

Даже с ростом зарплаты расходную часть Александр старался не увеличивать. Таким образом была собрана бо́льшая часть денег на квартиру, а на недостающую сумму белорус взял кредит (в тот момент это оказалось выгоднее, чем платить аренду). В итоге за семь лет квартирный вопрос оказался решен.

— Кредит уже выплачен, а привычка считать траты по-прежнему осталась. Кто-то называет это жлобством, а для меня вести подсчеты прикольно. Сейчас глобальной цели копить нет, я думаю скорее о подушке безопасности и финансовой стабильности. Благодаря накоплениям я уверен, что могу много лет не работать, если захочу.

«Все знакомые знали, какой мотоцикл я хочу»

«Когда мне было 10 лет, я копил на новый велосипед» — строчка из песни почти про Романа. С юных лет парня захватила идея купить себе мотоцикл Honda CBR1000RR Fireblade — такой же, как у главного героя сериала «Доктор Хаус».

— Я мечтал об этой Honda больше 10 лет. Наверное, не было ни одного знакомого, которому я не рассказывал о своей мечте. Пересмотрел терабайты видео, прочел кучу статей и ждал момента, когда смогу заработать на мотоцикл.

После армии в кармане у Романа были €40 и разбитый HTC — такова точка отсчета. Чтобы накопить на мотоцикл мечты, парень устроился на стройку сварщиком. Работа была связана с постоянными командировками, но белоруса такой расклад не смущал. Плюс в том, что не приходилось снимать жилье. И дополнительно в копилку шли «командировочные».

Работал парень в тот год практически нон-стоп, с редкими выходными. Иногда мог провести на стройке и целый месяц.

— Зарплата была не очень стабильной: в один месяц могло получиться $300, в другой — $800. Но я все равно старался откладывать бо́льшую часть заработанного. Отказывал себе в развлечениях, путешествиях, одежду покупал на рынке — в общем, экономил на всем, кроме еды и лекарств. Такси? Лучше я пешком пройду.

Конечно, было трудно, особенно когда видишь, что друзья на выходных развлекаются. Но для меня цель была важнее.

Деньги Роман закидывал на валютную карту, но к телефону ее не привязывал, чтобы случайно не сорваться. В итоге за год нужная сумма была собрана. Парень до сих пор отчетливо помнит тот день, когда увидел у продавца в гараже долгожданную Honda.

— Секунд на пять я вообще завис. Мой мозг отключился, и я уже не замечал никаких нюансов, из-за которых можно было снизить цену. Минус $5 тыс. — и вот я уже еду в «бусе», в кузове которого стоит моя мечта. Дальше была самая долгая зима и самый лучший мотосезон в моей жизни. Какое-то время еще, правда, пришлось копить на экипировку (плюс $1000).

Спустя два года Honda пришлось продать. Сейчас у Романа мотоцикл новее и дороже, но таких сильных эмоций покупка уже не принесла. Интересно, что и копить в том же режиме у белоруса больше не получается. Все-таки мечта есть мечта. «Это должно быть особое состояние души», — отмечает парень.

«Получил первую зарплату — и решил копить на авто»

Павел — учитель химии. В школу он пришел в 2019 году и уже накопил на машину Chevrolet Cruze 2015 года выпуска. Собирал на нее буквально «по копеечке». Чтобы вы понимали: зарплата педагога сразу после университета была примерно 600—650 рублей ($300), из них $100 парень в месяц регулярно откладывал.

— Я рассчитывал на зарплату хотя бы рублей в 450—500, а мне в первый месяц пришло целых 617! — смеется Павел. — После студенческой жизни казалось, что это просто огромные деньги. И тогда я сказал себе: буду копить! К концу первого года собрал около $1100.

Летом у учителей всегда большой отпуск, а значит, и ощутимые отпускные. Их Павел сразу же конвертировал в валюту (получилось больше $1000), а сам уехал работать вожатым в лагерь.

— Плюс в том, что во время отпуска ты не бездельничаешь, а зарабатываешь дополнительные деньги (около 500—800 рублей за смену длительностью 18 дней). А еще там тебя кормят и предоставляют жилье — удобно! Остаток лета я проводил у родителей.

Следующий учебный год для Павла также прошел в режиме экономии. Правда, зарплата уже подросла, поэтому иногда удавалось откладывать по $200—250. Все это время учитель жил в небольшой съемной комнате за 100 рублей (а недавно получил общежитие). Питаться экономно позволяли мамины закатки и ссобойки. В том числе и чтобы ездить за ними, понадобилась машина, шутит Павел.

— У меня родители живут не в Минске, а в поселке, я навещаю их довольно часто. Добираться от них с сумками на маршрутке было не очень удобно. А еще я очень люблю отдых на природе: хожу в лес с палатками, на рыбалку. Поэтому машина мне действительно была нужна.

Второй летний отпуск прошел по той же схеме: с переводом отпускных в валюту и работой в лагере. И еще через полгода Павел поехал за своим авто — в общей сложности ему удалось собрать $7 тыс.

Покупкой машины белорус остался очень доволен. Говорит, не ломается и очень сильно выручает в жизни.

— Сейчас у меня зарплата — около 1500 рублей. Я по-прежнему стараюсь жить экономно и откладывать деньги. Теперь моя мечта — это квартира в «Новой Боровой».

— Неужели на квартиру реально накопить учителю?

— Знаете, если брать дополнительную нагрузку в школе, думаю, это вполне реально. Может, накоплю не полную сумму, а возьму какой-то кредит. Да, это будет сложно, но я верю, что возможно. Мой совет: если у вас есть цель, откладывайте минимум 30% зарплаты — 10%, чтобы накопить на мечту, мало.

«Все детство мечтала о пластической операции»

У Алины с детства была крайне необычная мечта — исправить «армянский нос», который достался ей в наследство от отца.

— Лет до 10 нос был маленький, но я все равно часто слышала от родственников фразу, что буду «носатая, как папа». И уже в то время начали зарождаться комплексы по этому поводу. С возрастом нос действительно начал расти, появилось искривление. Шуток от родственников стало больше, комплексов, соответственно, тоже.

В подростковом возрасте девушка узнала, что ей поможет ринопластика, и в голове зародился план.

— Я поняла, что моя мечта вполне реализуема, вопрос был только в деньгах. С момента поступления в колледж в свободное от учебы время я старалась подрабатывать, но, к сожалению, денег хватало только на жизнь. В 2015 году я как-то разговорилась с соседкой по комнате в общежитии, и оказалось, что она тоже мечтает о ринопластике. В мае мы вместе сходили на консультацию к пластическому хирургу, и он записал нас на конец августа.

За лето Алине предстояло собрать $700 — в рублях больше 10 млн. Работающим людям эта сумма кажется вполне посильной, но теперь вспомните себя в студенчестве. Сумели бы собрать деньги за одно лето?

— Мы с подружкой решили остаться на летние каникулы в Минске и копить на мечту. Я на одну ставку подрабатывала уборщицей в общежитии (с зарплатой 2 млн рублей), а также устроилась в кафе официанткой со сменами по 14 часов. Иногда в день на чаевых могла заработать 100 тыс., а иногда — 20 тыс. Почти все откладывала, а на стипендию жила.

К августу нужная сумма на операцию была собрана. На картинке вы можете увидеть те самые 10 млн рублей.

— Операция прошла успешно, новым носом я осталась довольна. Не идеальный, но намного лучше, чем было раньше. Я очень рада, что тогда так удачно сложились все обстоятельства. Ни разу об этом не пожалела.

Сейчас Алина неплохо зарабатывает и по-прежнему умеет копить. Никогда не совершает импульсивных покупок: перед тем, как потратить на что-то деньги, десять раз подумает, нужна ли ей эта вещь.

— У нас с мужем всегда есть сбережения, которые мы стабильно пополняем. Но все это без фанатизма, на развлечениях стараемся не экономить. Жизнь всего одна, и ограничивать себя в том, что приносит радость, мы пока не хотим.

«Мечтала слетать в Грузию и подняться на вершину Казбека»

Диана загорелась экспедицией в горы после того, как съездила во Львов и увидела Карпаты. Полгода собирала деньги на абстрактную мечту, а потом узнала про вершину Казбек и окончательно определилась. Гора очень красивая и фотогеничная, а цены в Грузии на тот момент казались самыми доступными.

— Вообще, копить деньги у меня хорошо получалось еще с первой работы в 17 лет, когда я собирала на брекеты. Потом я пошла учиться на дневное, но к своим деньгам уже привыкла и без работы долго не смогла. Устроилась в кофейню, где работала в основном во вторую смену и на выходных. Зарабатывала около 800 рублей. С этих денег в день зарплаты я покупала в банке валюту — в среднем $50—100, это быстро вошло в привычку.

Белорусские рубли всегда находишь куда спустить, а вот соблазн потратить доллары меньше.

Ради мечты Диане приходилось ограничивать себя в покупках, но это было несложно с учетом того, как много она работала и училась.

— Я старалась меньше тратить на одежду, еду на работу брала домашнюю — это и полезнее, и менее затратно, чем покупать обеды в заведениях. Клубы и походы по ресторанам/кафе я в принципе не люблю, предпочитаю отдых на свежем воздухе. Бывает иногда порыв что-нибудь купить, но я предпочитаю выждать и попробовать пожить без этой вещи. Чаще всего получается.

Откладывая с зарплаты всего по $50—100, за полтора года Диана собрала на путешествие мечты. Летом 2021-го девушка целый месяц провела с подружкой в Грузии.

— Всего на поездку у меня ушло $1700. Около $900 стоили сама экспедиция и снаряжение, примерно в $400 обошелся нам перелет, и столько же мы потратили на жилье и питание, — делится подсчетами белоруска.

— Не было разочарования в той поездке?

— Точно нет! Иногда говорят, что, когда долго собираешь на какую-то мечту, потом испытываешь грусть. Но у меня оказалось все наоборот. Это было именно то, чего я хотела! Поездка полностью оправдала себя.

Сейчас Диана планирует экспедицию на Эльбрус. Она хочет подняться на вершину следующим летом и уже сейчас настойчиво копит деньги. А самая заветная цель — это подняться на Килиманджаро в Африке. Перелет туда обойдется дороже, чем сама экспедиция. Но девушка верит, что и на такую поездку насобирать деньги вполне реально.

«Работала в совхозе, но мечтала слетать в Париж»

Как прилежная выпускница после юрфака, Татьяна поехала на отработку в маленький совхоз под Речицей. Белоруска провела два года распределения с пользой: она копила на свою мечту.

— Когда-то очень давно я посмотрела мюзикл «Нотр-Дам де Пари» в оригинальной французской постановке. Ощущение было вау, просто восторг! Я начала искать похожие мюзиклы и очень вдохновилась — это были еще времена кассет и MP3-дисков. А когда появился интернет, я скачивала постановки себе на компьютер и пересматривала их сотни раз.

Однажды Татьяна узнала, что известная команда постановщиков готовит очередную громкую премьеру в Париже. Проскользнула мысль: а почему бы не посмотреть этот мюзикл вживую? Дело оставалось за малым — заработать на поездку.

В совхозе у девушки была шестидневка — с 08:00 до 17:30. За эту работу молодому юристу платили что-то около €90 в месяц — особо не разгуляешься. Поэтому дополнительно Татьяна стала искать подработку онлайн — в фотошопе обрабатывала плакаты, рисовала лого, изучила видеомонтаж. Всем этим занималась по ночам и часто спала всего по три-четыре часа, а потом шла на работу.

Зато каждый месяц сумма накоплений росла, а спонтанная идея стала обретать более реальные очертания.

К концу распределения на счету у Татьяны было около €6 тыс. — с такими деньгами можно было смело делать визу и лететь в Париж.

— В первый раз я улетела на 10 дней и потратила около €4 тыс., из них €1,5 тыс. — только на мюзиклы. Дело в том, что билеты на постановки очень дорогие. Если ты хочешь сидеть где-то в центре и что-то реально увидеть и услышать, нужно платить минимум €150 за билет. Я сходила на восемь разных мюзиклов, посетила много разных музеев и очень быстро поняла, что хотела бы там жить. Понравился даже не столько Париж (он довольно грязный и шумный), сколько сама страна, стиль жизни французов, их ритм.

Вернулась домой Татьяна с новой мечтой: она решила, что будет учить французский и копить деньги на переезд во Францию. Так в итоге и вышло — с 2015 года белоруска живет в Париже.

— За полтора года интенсивных занятий я довольно неплохо выучила язык и подала документы в университет Сорбонны — это был реальный способ получить визу. Параллельно я много работала: писала скрипты, сайты, чтобы накопить денег на первый год учебы. Сейчас я живу в городе мечты, управляю проектами в информатике и по-прежнему с удовольствием хожу на французские мюзиклы и концерты.

— Как накопить на мечту, поделитесь секретом?

— Если вам сложно от чего-го отказаться, например от кафешек или кофе с собой, найдите компромисс. Ходите в кафе, но только один раз в неделю — по пятницам. Берите кофе, но только по утрам. И старайтесь всегда придерживаться этих рамок. Но все-таки главное — это поставить себе цель и быть уверенным, что ваша мечта того стоит. Иначе вряд ли что-то получится, — считает белоруска.

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