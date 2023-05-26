Patriot их съедят и выплюнут: топ-пилот США высмеял «элитные» эскадрильи России 26.05.2023, 10:40

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Дэн Хэмптон

Россияне искусны только в пропаганде.

«Самый смертоносный пилот F-16» американской авиации подполковник в отставке Дэн Хэмптон считает сообщение о якобы формировании Россией «элитной» ударной авиационной группы кремлевской пропагандой.

В интервью «Голоса Америки» Хэмптон сделал дельное замечание по этому поводу. «Ударная группа из России ... Я бы отнесся к этому скептически. Я имею в виду, опять же, эти люди, если бы они действительно были «элитой», и это слово часто используется, но нужно быть осторожным с этим словом, потому что многое из того, что выдают за такое, на самом деле не является «элитным». Но если у них были эти люди и это оборудование, почему они не использовали его год назад, не так ли? Я имею в виду, почему сейчас?».

Хэмптон подчеркнул, что россияне очень искусны в одном - в пропаганде. «Мне это попахивает пропагандой. Если это бомбардировочные силы, о которых говорят британцы, тогда ваши МиГ-29 очень способны противостоять бомбардировщикам, которые пытаются проникнуть в вашу страну», - отметил военный.

Также он добавил, что в таком случае к борьбе против «элитных» российских авиагрупп, вероятно, привлекут и ПВО/ПРО Patriot: «Patriot их прожуют и выплюнут. Если это более продвинутые истребители «воздух-воздух», это совсем другое. Опять же, у вас есть Су».

При этом F-16, несомненно, поможет обнаруживать бомбардировщики на малой высоте, пытающиеся проникнуть внутрь, благодаря очень хорошим радарам, которые могут видеть самолет на очень низкой высоте. «И если они будут сражаться «воздух-воздух», то опять-таки надлежащий F-16 с надлежащим радаром и ракетами «воздух-воздух» также могут в этом значительно помочь», - отметил Хэмптон.

Американец еще раз подчеркнул, что такую информацию надо воспринимать, учитывая то, как россияне любят манипулировать фактами в свою пользу. «Я имею в виду, что вы, ребята, бьете их уже полтора года. Поэтому я не думаю, что кто-то из ваших людей слишком боится русских. Так пусть приходят. Еще несколько человек никогда не вернутся домой», - подчеркнул Хэмптон.

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