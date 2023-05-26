В каких столовых Минска лучшее сочетание цены и качества 26.05.2023, 10:47

Получить удовольствие можно не только от свежей домашней еды, но и от цен.

Насыщенная и энергичная жизнь большого города не всегда позволяет вовремя вкусно поесть. А иногда и современный ритм жизни не оставляет времени для самостоятельного приготовления качественных блюд. Столовые – неплохой вариант для тех, кто ищет бюджетные и вкусные обеды. Корреспондент агентства «Минск-Новости» посетила несколько заведений и выяснила, чем примечательно каждое из них.

Столовая БГУИР № 1

Адрес: ул. Леонида Беды, 4, к. 2

Располагается столовая по соседству с общежитием, что очень удобно для студентов. Сразу же за входной дверью находится гардероб, который сейчас не работает. Сама столовая располагается на втором этаже – стены здесь украшают композиции в стиле абстракционизма.

Интерьер зала достаточно скромный, хотя очень чистый и аккуратный. Рацион будущих айтишников сложно назвать изысканным, тем не менее он включает все необходимое. В меню представлены 7 видов салатов, 3 разновидности первых и 7 вариантов горячих блюд, 4 гарнира. Утолить жажду студенты могут фруктовым соком, кефиром или компотом. Для перекуса предлагается 4 варианта выпечки. Сторонники здорового образа жизни могут взять диетические блюда: яйцо, отварную говядину и салат из свежих овощей. На кассе можно попросить приготовить зерновой кофе, который по вкусу не уступает напитку из кофейни.

Студентам дневной формы обучения предоставляется скидка 10 %. Однако и без скидки цена за обед вполне приемлема. Так, салат, второе блюдо, круассан и кофе с молоком обойдутся в 8,5 белорусских рублей. Для сравнения, такой же заказ в располагающемся через пару остановок белорусско-латвийском ресторане бистро стоит около 20 рублей.

Работает столовая с 8:00 до 20:00 по будням и с 8:00 до 17:00 в субботу.

Столовая «Комаровка»

Адрес: Комаровский рынок

Следующую столовую можно заметить издалека благодаря зазывающему баннеру. Однако и без всякой рекламы в заведении всегда много посетителей. И это не удивительно: глядя на меню, можно подумать, что попал в гастрономический рай. Здесь можно найти блюда практически из любых ингредиентов. Желающие могут купить даже тесто и специи, если после кулинарных изысков комаровских поваров захочется испечь что-нибудь самостоятельно. В заведении также есть бесплатный Wi-Fi и возможность подзарядить телефон.

Несмотря на то что отзывы в Сети об этом заведении не самые лестные, нам столовая понравилась. Место отражает самобытность и колорит рынка. А «Комаровка» для многих минчан – это ведь не просто рынок. Как отметили в одном из отзывов, это «наша история, наша традиция, наша привычка».

Обед на двоих, включающий в себя два салата, гарнир с рыбной котлетой, необычное угощение «Комаровская фантазия» будет стоить 13,8 рубля, то есть примерно 7 рублей на человека. Вполне бюджетно, а главное вкусно. К слову, помимо еды имеется богатый ассортимент сопутствующих товаров, что делает столовую «Комаровка» не только местом, где можно пообедать, но и альтернативой ресторана для празднования дня рождения.

Время работы заведения – с 9:00 до 16:00 во все дни кроме понедельника.

Кафе-столовая «Олимп»

Адрес: Пр. Независимости, 54

Уютное заведение на втором этаже ЦУМа также впечатляет посетителей разнообразием блюд и симпатичным интерьером. Несмотря на поток людей здесь всегда можно найти свободный стол. В меню представлен широкий выбор белорусской и европейской кухни, разнообразие салатов и горячих блюд с указанием калорий. Среди первых блюд – обязательно борщ и холодник. Для гурманов – изысканные десерты по демократичным ценам. Желающие могут взять еду с собой. К слову, если кому-то хочется более креативной закуски, ее можно приобрести в буфете. Там и салаты с необычными сочетаниями овощей, и гренки с морковью и сыром, и качественный кофе. Причем зерновой напиток и салат обойдутся всего в 3,2 рубля, что кажется фантастикой по сравнению с кафе. Сам обед, в который входит пюре, мясной гуляш, баклажан и борщ, будет стоить 9,63 рубля.

Работает заведение ежедневно с 11:00 до 23:00.

Столовая «Минсктранса»

Адрес: 4-й пер. Кольцова, 2/4

Столовая размещается на втором этаже здания Автобусного парка № 7. Интерьер выдержанный, сразу чувствуется, что здесь трапезничают основательные рабочие люди, для которых, тем не менее, постарались создать максимально домашнюю и комфортную атмосферу. Водители городского транспорта могут расслабиться за просмотром телепередач и за беседой во время приема пищи. Отвлекающие факторы сведены к минимуму, а персонал очень приветливый: может поддержать разговор на любую тему и даже выслушать наболевшее. Если, конечно, очередь позволяет. А посетителей здесь много. В меню им предлагаются 4 разновидности салатов, сельдь с луком, 2 варианта супа и 9 видов горячих блюд. Правда, из гарниров здесь лишь гречневая каша и жареные овощи. Зато хватает свежей выпечки, которая сочетается с ароматным свежезаваренным кофе. В такой обстановке хочется попробовать все, что только можно из представленного разнообразия. Поэтому мы не ограничивали себя: взяли и первое, и второе, и салат, и булочку с зерновым напитком. Удивительно, но это обошлось нам всего в 6,71 рубля.

Недостаток у столовой один: слишком далеко от центра. Не радует и время работы – заведение принимает посетителей лишь с 11:30 до 14:40 по будням.

Столовая Минского хладокомбината № 2

Адрес: ул. Маяковского, 182

Столовая предприятия – место, куда приходят обедать не только сотрудники, но и жители соседних микрорайонов. Путь от вокзала занимает около 15 минут, что, пожалуй, даже ближе, чем добираться до какого-нибудь заведения в центре. Помимо этого в просторном помещении располагается мини-магазин, где можно приобрести продукцию хладокомбината по цене ниже рыночной. Одних холодных закусок здесь 12 разновидностей. Причем, если не получается съесть все за посещение, можно взять еду с собой: в продаже имеются недорогие ланч-боксы. Можно сделать предварительный заказ, если нет желания стоять в очереди или дома у плиты.

Получить удовольствие можно не только от свежей домашней еды, но и от цен. Самое дорогое в меню – свинина, запеченная с грибами – стоит всего 4 рубля. За комплексный обед, состоящий из первого, второго, десерта и компота мы заплатили 8,35 рубля.

«Столовая 12»

Адрес: ул. Обойная, 12

Это место неоднократно освещалось различными СМИ. Ведь столовая на ул. Обойной – одна из немногочисленных коммерческих столовых, оставшихся на плаву в экономически непростое время. И причиной тому, видимо, атмосфера, которая превратила заведение питание в одно из культовых мест сбора молодежи.

Заведение действительно отличается от того, что принято понимать под типичной столовой. На стенах красуются портреты голливудских звезд, играет ненавязчивая музыка. Эстетический «инстаграмный» интерьер располагает к позированию за чашкой кофе на фоне концептуального дизайна. Место удобное для коворкинга и уютных свиданий. В меню также представлены блюда, фотографиями которых не стыдно поделиться в сторис: моцарелла с томатом, суп из горбуши, говядина в кисло-сладком соусе. На кассе продаются десерты – торты, а также сэндвичи с тунцом, лососем и другими наполнителями. Конечно, столовая сильно отличается от тех заведений, которые мы посетили до этого. Но за лаунж-зону и красивое оформление блюд приходится переплачивать: так, скромный обед, включающий в себя незатейливый салат, рис, тефтели и яблочный сок обошелся в 10,56 рубля. Работает «Столовая 12» с 8:00 до 17:00.

Итак, подводя итог можно сказать, что сочетание цены и качества свойственно больше для рабочих столовых, относящихся к заводу или организации. Минус таких столовых – в расположении: как правило, они удалены от центра.

Для любителей здоровой и дешевой еды отличный вариант – студенческие столовые. Правда, не в каждое заведение пускают человека с улицы.

Частных столовых в Минске не так уж и много. Они порадуют посетителя приятным интерьером, необычными блюдами и ценами, которые хоть и выше, чем в государственных столовых, но ниже, чем в кафе.

Среднестатистическому горожанину идеально подойдут столовые, закрепленные за рынком или универмагом. Представленное меню радует разнообразием, а помещение – атмосферой. По вкусовым качествам блюда не уступают угощениям в кафе. Также до таких заведений всегда удобно добираться – в основном они располагаются в центре города.

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