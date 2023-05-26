Как сохранить продукты в жару без холодильника 2 26.05.2023, 11:07

2,208

Семь лучших способов.

Есть продукты, которые нельзя хранить несколько часов без холодильника. К примеру, майонезные салаты, морепродукты, торты. То же касается и суш, роллов. Однако овощи, первые и мясные блюда можно хранить некоторое время без него. Как сохранить продукты в жару без холодильника – читайте в материале «Фактов».

Как сохранить продукты в жару без холодильника: способы для разных продуктов

Если у вас есть подвал или холодное помещение – проблема сразу исчезает. Однако если такого варианта нет, воспользуйтесь другими методами хранения продуктов:

1 Овощи и фрукты. Чаще всего для их хранения холодильник не используют. Эти продукты просто можно расфасовать по мешочкам или пакетам и поставить в прохладное место. Это же касается и картофеля. Морковь и свеклу можно положить в ящик с песком.

2 Мясо. Для хранения мясных продуктов каждый кусок оберните бумагой, а затем полотенцем, сложите в металлическую емкость и поставьте на улицу или балкон. Кроме этого, отличным помощником станет термосумка. А еще один древний метод предполагает сложение мяса в кастрюлю или стеклянные банки (после этого его нужно пересыпать солью). А вот сало надолго сохранится, если его засолить. Для этого посыпьте его солью и заверните в бумагу. А для сохранения колбасы просто возьмите салфетку, намочите ее в соленой воде, укутайте колбасу и положите в прохладное место.

3 Рыба. Для продления срока годности очистите рыбу от чешуи, уберите внутренности и жабры, промойте и высушите с помощью бумажного полотенца. После этого сложите рыбу в стальную миску и пересыпьте солью. Поставьте в прохладу. После этого ее хорошо вымачивают в воде и жарят.

4 Масло и творог. Для сохранения сливочного продукта оберните его в пергамент, сложите в емкость и залейте холодной водой (она должна быть немного подсоленной). После этого накройте масло сверху тарелкой, а на нее поставьте что-нибудь тяжелое. Поставьте это на балкон или прохладное место. Что касается сыра, то его нужно сложить в пакет и хорошо завернуть, чтобы он не стал сухим.

5 Молоко и сметана. Молоко хорошо кипятят, добавив 1,5 ч. л. соды на 3л. Затем переливают в сухие и чистые банки. Сметану переложите в стеклянные банки, а затем поместите в холодную воду.

6 Хлеб. Хлебобулочные изделия нормально переносят теплую погоду. Однако если вы хотите сохранить хлеб надолго, порежьте его на куски и разложите на противень, чтобы они не касались друг друга. Поставьте его в проветриваемое помещение, чтобы на следующий день лакомиться сухарями. Если не хватает вкуса, приправьте их специями или солью.

7 Яйца. При комнатной температуре куриные яйца могут храниться целых 2 недели. Но если вы хотите хранить их дольше, то можно каждое обернуть бумагой и сложить в емкость. Затем уберите яйца в прохладное место.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».