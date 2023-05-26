Российские добровольцы показали видео-сводку рейда в Белгородскую область
- 26.05.2023, 17:00
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Войска РФ прятались в посадках и под заборами.
Легион «Свобода России», который вместе с «Русским добровольческим корпусом» заходил в Белгородскую область РФ, опубликовал первую видео-сводку операции. На кадрах — работа артиллерии по российским оккупантам и их технике.
«Кадры, демонстрирующие трусость и непрофессионализм путинских войск», – говорится в описании видео.
В легионе говорят, что оккупанты, имея численное превосходство, действуя на знакомой им территории, «панически прятались в посадках и под заборами».
На видео запечатлен удар артиллерии по дому, в котором, как утверждают повстанцы, прятались военные мотострелковой роты ВС РФ.