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Российские добровольцы показали видео-сводку рейда в Белгородскую область

  • 26.05.2023, 17:00
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Российские добровольцы показали видео-сводку рейда в Белгородскую область
Фото: Getty Images

Войска РФ прятались в посадках и под заборами.

Легион «Свобода России», который вместе с «Русским добровольческим корпусом» заходил в Белгородскую область РФ, опубликовал первую видео-сводку операции. На кадрах — работа артиллерии по российским оккупантам и их технике.

«Кадры, демонстрирующие трусость и непрофессионализм путинских войск», – говорится в описании видео.

В легионе говорят, что оккупанты, имея численное превосходство, действуя на знакомой им территории, «панически прятались в посадках и под заборами».

На видео запечатлен удар артиллерии по дому, в котором, как утверждают повстанцы, прятались военные мотострелковой роты ВС РФ.

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