Президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово 3 26.05.2023, 17:15

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Александар Вучич

Причиной стали беспорядки.

Армии Сербии приказали срочно выдвигаться в сторону Косово. Причиной этого стали сегодняшние беспорядки между сербами и сотрудниками косовского спецподразделения.

Об этом говорится в указе президента Сербии Александара Вучича, сообщает Novosti.rs.

«Президент Сербии и главнокомандующий Вооруженных сил Александр Вучич подписали приказ о повышении боеспособности частей ВС Сербии до высшей степени», — говорится в сообщении.

Он приказал им срочно выдвигаться в направлении административной линии с Косово и Метохией.

«Мы выполним приказ верховного главнокомандующего и сделаем то, что ожидается от сербской армии. Я говорю сербам в Косово, чтобы они были спокойными, не поддавались на провокации. Важно сохранять спокойствие и одновременно защищать свои права и свободы», — добавил Вучич.

Десятки косовских сербов пытались не допустить новых мэров-албанцев, которые приняли присягу, к выполнению своих обязанностей. Они бойокотировали эти выборы и считают их нелегитимными.

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