Группа вооруженных российских оккупантов сбежала из Волновахи на военных авто 1 26.05.2023, 17:39

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Они бежали в сторону Мариуполя.

Около 30 вооруженных российских оккупантов сбежали из района украинской Волновахи в сторону Мариуполя на военных автомобилях.

Об этом сообщил советник мариупольского городского главы Петр Андрющенко в Telegram.

«Утром возле Волновахи с фронта скрылось около 30 вооруженных оккупантов на военных автомобилях. Сейчас двигаются в сторону Мариуполя», — пишет он.

Андрющенко добавил, что местные жители уже видели оккупантов на севере Мариупольского района.

«Пока не ясно, хотят ли они от безнадежности на море или на Россию рвануть возле Тельманово/Новоазовска. В любом случае — первые правильные действия оккупантов», — пишет советник мэра.