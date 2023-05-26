Что изменится в Беларуси с 1 июня? 1 26.05.2023, 20:35

1,270

Нас ждет в том числе подорожание коммуналки.

Первый месяц лета принесет немало новшеств и нововведений - «Комсомолка» рассказывает: когда, кому и каких.

Подорожает коммуналка

С 1 июня в Беларуси вырастут коммунальные платежи. По принятым в стране нормативам, тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличивают дважды в год: в начале январе и в начале июня. В январе жировка «потяжелела» на 9 рублей 53 копейки ($3,42), а в июне увеличиваются тарифу на электрическую и тепловую энергию, природный газ для отопления – плюс 4 рубля 39 копеек ($ 1,58).

Белорусы-автовладельцы больше не смогут пользоваться «Зеленой картой» в Европе

Евросоюз прекращает принимать белорусские «Зеленые карты» с 1 июня 2023 года, как пояснили Государственном пограничном комитете, с названной даты белорусские автовладельцы больше не смогут использовать международный полис страхования гражданской ответственности «Зеленая карта» при поездках в страны Европейской экономической зоны, а также во время поездок в Швейцарию и Великобританию.

Еще один важный момент: все те автолюбители, у которых есть «Зеленые карты», выданные в перечисленных странах, увы, не смогут их использовать в Беларуси. Что делать и как быть? В Госпогранкомитете указывают, что с 1 июня 2023 года белорусы должны будут заключать договор пограничного страхования на территории той страны, в которую они въезжают.

За обслуживание счетов в инвалюте - 750 рублей

Один из крупных белорусских банков, а именно «Приорбанк», с 1 июня принял решение о повышении размера оплаты за обслуживание валютных счетов физических лиц. Новые правила, как мы писали, вступают в силу уже 1 июня 2023, и по ним вводится тариф в размере 750 рублей.

Hачинаются экзамены у школьников

Уже в июне для выпускников 9 классов начинается жаркая пора: с 1 по 9 июня пройдут экзамены за курс базовой школы. Всего экзаменов будет четыре: по русскому и белорусскому языкам в форме изложение, испытание по пройдет в привычном формате контрольной работы. А четвертое испытание – экзамен по истории Беларуси.

У некоторых абитуриентов уже стартует вступительная кампания

В 2023 году вступительная кампания впервые проходит по обновленным правилам. И некоторые категории абитуриентов могут получить студенческий статус уже очень скоро. Дело в том, что подача документов не целевое обучение в вузах в этом году осуществляется в период с 1 по 5 июня, затем - вступительные экзамены, они пройдут с 6-го по 13 июня. Зачисление целевиков должно состояться до 16 июня.

В 2023 году вступительная кампания впервые проходит по обновленным правилам. Фото: архив, носит иллюстративный характер.

Hовшества в работе белорусских аптек

В Минздраве хотели с 1 июня запретить аптекам пятой категории отпускать рецептурные лекарства. Эта категория аптек - самая распространенная, фактически используемая площадь такой аптеки должна быть не менее 25 квадратов, а расположены они в местах с большой проходимостью: магазины, вокзалы, рынки и пр.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли нововведение Минздрава о «Надлежащей аптечной практике» (именно в этом документе содержатся новые правила), сочли создающим дискриминационные условия для работы белорусских аптек. В конечном счете МАРТ вынес предписание Министерству здравоохранения: до 30 мая исключить соответствующие пункты из постановления. В общем, уже в первых числах июня станет понятно, смогут ли названные аптеки все-таки продавать лекарства по рецептам или нет.

Почти традиционно: подорожают сигареты

Производители и импортеры сигарет в Беларуси имею право изменять цену на свою продукцию. В большинстве случаев стоимость сигарет увеличивается (в среднем, на 5-15 копеек) с первого числа каждого месяца. И если чаще всего поднимаются цены на десятки марок сигарет, то в июне подорожают только 4 марки. Hекоторые из них сразу на 30 копеек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».