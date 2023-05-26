«Покрутил туда-сюда еще раз паспорт и сказал, что могу уходить» 26.05.2023, 20:52

Айтишник с ВНЖ другой страны прилетел в Беларусь и рассказал, о чем с ним «беседовали» в аэропорту.

Последние два месяца на границе Беларуси с Россией и ЕС — усиленные проверки и «беседы». Devby.io узнал о содержании такой беседы от айтишника, который не был в Беларуси около года. Его опрашивали в аэропорту Минск-2.

— В Беларуси я не был около года. В Минск прилетел из другой страны (есть ВНЖ этой страны). Вот что случилось в аэропорту.

Паспортный контроль. У дамы за стеклом — список фамилий на бумажке. Каждого проверяет по этому списку. Увидела мою фамилию — сразу за телефон. Я спрашиваю: «Что за список, кому звоните?» Мне в ответ: «Какой список? Никому я не звоню!»

Пришел пограничник и сказал «пройти». Отвел в какой-то угол, который наподобие загона был огорожен стойками и еще чем-то. Выход из него только один, около него два молодых пограничника (лет по 18–20) и такая же девочка в форме. Выходить запрещали, в туалет — по сопровождению.

Нас собралось 10–12 человек. Был иностранец лет 50, женщина лет 60, парни и девушки 30–40 лет. На вопрос «за что задержаны» и требование объяснений нам отвечали «все скажут». Когда мы стали открыто проявлять недовольство, всех предупредили, что «сейчас задержим на 3 часа «по закону».

Ждали в итоге минут 40–50. Потом по одному нас стали вызывать на «беседу».

Человек, который со мной говорил, был в штатском, не представился. Вопросов было много:

«Что делал в другой стране? Как давно не был в Беларуси и почему, где живет семья? Как давно был в Украине? Часто ли бываю в Польше? Где работаю, почему в ИТ и как давно? Были ли у меня контакты со спецслужбами и силовыми структурами страны проживания? Участвовал ли в протестах в 2020 году? Коронный вопрос — с какой целью посещаю Беларусь (и это у гражданина РБ спрашивал)».

Потом покрутил туда-сюда еще раз паспорт и сказал, что могу уходить. Телефон/ноутбук не смотрели, в вещах не копались.

Отметим, что в апреле — мае усиленные проверки возобновились на границе Беларуси с Литвой и Польшей. Силовики стали выборочно проверять мессенджеры и соцсети на телефонах.

Одновременно изменился формат проверок белорусов, которые выезжают в ЕС без виз. Их стали выборочно просить предъявлять виды на жительство.

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