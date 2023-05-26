«Мы гордимся Анджеем Почобутом, он пример для всех нас» 26.05.2023, 22:39

Белорусы и поляки Белостока вышли на акцию солидарности с политзаключенными.

Белорусы и поляки 26 мая пришли к консульству Беларуси в Белостоке, чтобы выразить солидарность с Анджеем Почобутом. В этот день Верховный суд Беларуси не удовлетворил апелляционную жалобу политзаключенного и журналиста, которого приговорили к 8 годам колонии, передает «Белсат».

В неволе Анджей Почобут, представитель польского меньшинства в Беларуси уже более двух лет. Его задержали 25 марта 2021 года после обыска у него дома. С тех пор журналист побывал в СИЗО Минска, Жодино и Гродно. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, его помещали в карцер. Также ему фактически блокируют переписку, особенно на польском языке.

В самом центре Белостока в сквере Ежи Попелушко стоит большой портрет Анджея, раньше возле него собирались люди на акции солидарности, проводились выставки, на этот раз люди пришли к консульству Беларуси.

Участники держали портреты Почобута и других политзаключенных, национальные флаги Беларуси и Польши. Они требовали освобождения Анджея и других схваченных в плен в Беларуси.

«Мы пришли на эту акцию, так как апелляция не была удовлетворена, и Анджей Почобут будет вынужден отбывать срок наказания –восемь лет. Да, это было ожидаемо, так как в течение двух последних лет, наверное, не было, чтобы какая апелляции была бы удовлетворена. А мы надеялись на какое-то чудо, какое-то стечение обстоятельств, к сожалению, этого не происходило», – говорит соратник Анджея журналист Ян Роман.

Представители польских властей уже заявили, что намерены ввести новые санкции против режима в Беларуси. Спрашиваем, почему судьба Анджея так важна для Польши.

«Почобут – представитель польского меньшинства, а Польша всегда защищает людей польской национальности», – обращает внимание Ян Роман.

Заместитель председатель Союза поляков Беларуси Марек Заневский говорит, что придет время и улицы в Беларуси и Польше будут названы именем Анджея Почобута.

«Это абсурд, но такие реалии в Беларуси, наш соратник остается в колонии. Анджей – один из лидеров польского меньшинства и мы гордимся, что имеем такого коллегу, он пример для всех», – говорит Марек Заневский.

Мария Тишковская, бывшая директор общественной школы при Союзе поляков в Волковыске, сама провела несколько месяцев в СИЗО и была освобождена благодаря работе польских властей. Сейчас она не разговаривает с СМИ, но на акции едва сдерживая слезы заявила:

«Сегодня День матери, и в этот день такое страшное решение касается Анджея, теперь он не может обнять свою мать, но очень надеюсь, что мать Анджея дождется его. У меня больше нет слов», – сказала Мария Тишковская.

Напомним, 26 мая, после того, как стало известно, что Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы политзаключенного Анджея Почобута, Министерство внутренних дел и администрации Польши анонсировало новые санкции против представителей режима Лукашенко. Санкции Польша озвучит 29 мая.

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