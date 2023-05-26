Президент Сербии под давлением протестов уходит с должности главы своей партии 26.05.2023, 22:47

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Александар Вучич

Распускать правительство Вучич отказывается.

Президент Сербии Александар Вучич на митинге в поддержку действующей власти объявил, что уйдет с должности лидера Сербской прогрессивной партии, но распускать правительство – как того требуют протестующие несколько недель подряд – не будет. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на РТС.

Выступая перед своими сторонниками в Белграде, Вучич заявил, что это «последний вечер, когда я обращаюсь к вам как председатель Сербской прогрессивной партии», а он взамен останется «президентом всех граждан Сербии».

Он также добавил, что обратится к партии с инициативой начать «движение народа и государства» для «сохранения нашей страны в следующие два-три года, которые являются решающими для будущего Сербии».

Говоря же о требованиях антиправительственных митингов, которые призвали к отставке Вучича и нескольких членов правительства, он призвал к «диалогу и разговору», но исключил возможность назначения переходного правительства.

- Пока я жив, я под таким не подпишусь. Правительство будет избираться на выборах и благодаря воле народа, – цитирует Вучича РТС.

На трех крупных антиправительственных протестах, состоявшихся ранее в этом месяце в Белграде, демонстранты требовали отставки Вучича, а также отставки двух высокопоставленных чиновников службы безопасности.

Они также требовали отозвать лицензии на вещание у двух благосклонных к Вучичу телеканалов, которые пропагандируют насилие и часто приглашают на эфиры осужденных военных преступников и других криминальных авторитетов.

Оппозиционные протестующие обвиняют Вучича в создании атмосферы безнадежности и раскола в стране, что, по их словам, косвенно привело к массовым расстрелам 3 и 4 мая, в результате которых погибли 18 и были ранены 20 человек.

Подобные крупные митинги проходили в Сербии в начале 1990-х годов, когда воинственный Слободан Милошевич произносил пламенные речи, которые ознаменовали насильственный распад Югославии и сплотили массы для дальнейших войн.

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