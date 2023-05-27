«Почему в аптеках пропали скидки на лекарства?» 27.05.2023, 1:20

Пенсионеры обеспокоены.

«Раньше в госаптеке возле дома была скидка на белорусские лекарства 5%, а на импортные - 2%. Теперь 2% - на белорусские, а на импортные - 1%. Может, думают, что пенсионеры стали меньше болеть… Чем это обусловлено?», - задала вопрос «АиФ» жительница Кобрина.

Тем, что РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» и областные предприятия «Фармация» - это самостоятельные юрлица, которые, исходя их своих финансовых возможностей, принимают решения о предоставлении или непредоставлении скидок, а также их размере и (или) условиях предоставления, сообщил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк. Замминистра отметил: «Предоставление скидок с цен на лекарственные препараты и медицинские изделия не является обязанностью субъектов хозяйствования, но служит способом привлечения клиентов».

Актуальную информацию о предоставляемых скидках и наименованиях препаратов можно узнать на сайте pharma.by в разделе «Акции» или по телефону 169 (для Минска), а также на сайтах областных предприятий системы «Фармация» - за пределами столицы.

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