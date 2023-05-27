Новая операция ВСУ в Бахмуте: россиян берут в «ловушку» 27.05.2023, 8:52

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Украинские войска пересекли важный рубеж, окружая город.

В районе Бахмута наблюдается снижение темпов российских наступательных операций. Вооруженные силы Украины могут начать на этом направлении новую фазу операций и усложнить запланированную российскую операцию по передаче в городе позиций ЧВК «Вагнер» регулярным войскам.

Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что согласно сообщениям российских военных блогеров, украинские силы провели успешные контратаки в районе Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клищевки (7 км к юго-западу от Бахмута), что вынудило подразделения «вагнеровцев» отступить на километр от ранее занимаемых позиций в этом районе.

Также утверждается, что украинские силы захватили возвышенности вдоль трассы E40 (Бахмут — Славянск) возле Орехово-Васильевки, и что в этом районе продолжаются бои. При этом украинские силы продвинулись в сторону Клищевки и пересекли канал Северский Донец, возможно, угрожая окружить населенный пункт и вынудить российские войска отступить на восток.

Согласно оценкам ISW, российские силы могут столкнуться с трудностями при попытке сменить подразделения «Вагнера» в Бахмуте – задачу им усложнят успешные ограниченные и локальные украинские контратаки.

«Снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и сообщения о продолжающейся операции по оказанию помощи на месте, вероятно, еще больше дают украинским силам в этом районе инициативу начать новую фазу операций вокруг города, если они того пожелают», – считают аналитики ISW.

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