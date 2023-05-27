Украинский спецназ выиграл в неравном бою с врагом возле Кременной 27.05.2023, 8:57

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Видеофакт.

Бойцы Сил специальных операций возле Кременной на Луганщине вступили в бой с превосходящими силами российских оккупантов. Несмотря на это, украинские защитники вышли из него победителями, а враг понес потери.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Там раскрыли детали операции.

Группа ССО проводила специальную разведку, во время которой обнаружила расположение личного состава войск РФ в районе Кременной.

«Операторы вступили в огневой контакт с превосходящими силами оккупанта. Во время боя группа совершила разрыв контакта и запрос на огневую поддержку сил резерва», – сказано в сообщении.

После этого бойцы ССО нанесли удары по позиции оккупантов из 60-мм миномета.

Количество ликвидированных захватчиков в настоящее время уточняется.