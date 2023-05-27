Украинский спецназ выиграл в неравном бою с врагом возле Кременной
- 27.05.2023, 8:57
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Видеофакт.
Бойцы Сил специальных операций возле Кременной на Луганщине вступили в бой с превосходящими силами российских оккупантов. Несмотря на это, украинские защитники вышли из него победителями, а враг понес потери.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Там раскрыли детали операции.
Группа ССО проводила специальную разведку, во время которой обнаружила расположение личного состава войск РФ в районе Кременной.
«Операторы вступили в огневой контакт с превосходящими силами оккупанта. Во время боя группа совершила разрыв контакта и запрос на огневую поддержку сил резерва», – сказано в сообщении.
После этого бойцы ССО нанесли удары по позиции оккупантов из 60-мм миномета.
Количество ликвидированных захватчиков в настоящее время уточняется.