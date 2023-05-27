«Окружил себя доносчиками» 1 27.05.2023, 9:11

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Что известно о декане юрфака БГУ, со студентом которого дважды записали «покаянное» видео.

На днях юрфак БГУ в инстаграме опубликовал видео со студентом третьего курса, который извинялся за «дискредитацию БРСМ и администрации факультета». Видео было снято в манере ГУБОПиКа. Такое не могло произойти без согласия, а может и без инициативы декана факультета Андрея Шидловского. В биографии последнего хватает интересных деталей, пишет «Наша Ніва».

46-летний Андрей Шидловский — кандидат юридических наук, доцент. Родился он в Копыле, что в Минской области.

В 1998 году с отличием окончил юридический факультет БГУ, в 2002-м защитил диссертацию на тему «Институт назначения наказания в уголовном праве Республики Беларусь: системно-функциональный анализ».

Долгое время Шидловский был заместителем декана юрфака БГУ по учебно-воспитательной части (с 2006-го по 2020-й). После год занимал должность первого заместителя директора Института переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ. А в сентябре 2021-го вернулся на юрфак, уже деканом. Он сменил Татьяну Михалеву, которая хоть и участвовала в репрессиях против студентов, но не делала это увлеченно.

Шидловский имеет много наград от силовых ведомств, например, от Генеральной прокуратуры, Следственного комитета. В 2019-м получил благодарность от Лукашенко.

Жена декана юрфака — Татьяна Шидловская — до 2018-го работала в юридическом колледже БГУ преподавателем химии и экологии. Сейчас она занимает синекуру — должность пресс-секретаря в Министерстве природы.

«До 2020 года Шидловский любил ездить в Европу и организовывал различные поездки студентов (из базы, переданной «Киберпартизанами», известно, что Шидловский часто ездил в Польшу и Украину. — НН). При этом ходили истории, что он стучит на студентов в КГБ», — рассказал «Нашай Ніве» бывший сотрудник факультета.

Стиль управления Шидловского — очень жесткий контроль всей жизни факультета — говорит знакомый декана.

Шидловский дружит с преподавателем и заместителем декана по научной работе Сергеем Калининым. «Православный русскомирец», — дают характеристику преподавателю.

Когда Шидловский был заместителем декана, по словам нескольких его коллег, он формировал вокруг себя группы студентов-доносчиков.

«Перед экзаменационной сессией он лично разговаривал с экзаменаторами, выпрашивал высокие оценки для детей больших начальников. Ко мне не подходил, так как получил бы жесткий отпор», — рассказал «Нашай Ніве» бывший преподаватель.

Один из бывших студентов описывает декана юрфака как профессионала, который хорошо разбирается в своей теме. Однако при этом он «шпионил за студентами. Он работал со всеми студорганизациями и выбирал тех, кто должен докладывать о своих одногруппниках, чтобы не было крамолы», — говорит он.

Другой бывший коллега Шидловского описывает его как «улыбающегося диктатора».

«Любит контролировать все, — рассказывает он. — Удобно для него получилось, что во время выборов он перешел работать в Институт повышения квалификации судей и прокурорских работников. В момент выборов в репрессиях он оказался незадействован из-за этого. Но он, думаю, был бы совсем не против», — считает бывший коллега.

Шидловского назначили на эту должность благодаря его идеологическим заслугам, заслугам перед системой.

«Как преподаватель он неплохой, человек харизматичный, но за спиной может очень сильно гнать. У меня лично были с ним такие случаи», — говорит бывший коллега.

Опрошенные нами сходятся во мнении, что видео с извинениями студента не могло публиковаться без согласия декана. А возможно, и вообще по его инициативе и при помощи заместителя Калинина.

«С одной стороны, это новый уровень репрессий на юрфаке, с другой стороны, могу предположить, что он выторговал такое: студент записывает видео и не попадает за решетку. Такое тоже может быть. Для системы он свой человек», — поделился мыслями человек из университетской среды.

Юрфак пронизан связями с силовыми структурами, многие его выпускники идут туда работать.

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