В Беларуси подрожал проезд по платным дорогам 27.05.2023, 10:04

Новые тарифы вступают в силу с 1 июня.

Министерство транспорта и коммуникаций пересмотрело тарифы на проезд по платным автодорогам. Они утверждены постановлением №24 от 16 мая, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Новые тарифы вступают в силу с 1 июня.

Тариф для транспортных средств с массой более 3,5 т за один километр теперь будет составлять:

для транспортных средств с двумя осями – 10,1 евроцента/км (+1,1 евроцента к действующему),

с тремя осями – 12,6 евроцента/км (+1,1 евроцента),

четырьмя и более осями – 15,2 евроцента/км (+0,7 евроцента).

Из новой версии тарифов при этом исчез тариф за километраж для транспортных средств с массой до 3,5 т.

Тариф за период пользования платными дорогами определен:

за 15 календарных дней действия электронной виньетки – 18 евро (+4 евро),

за 30 календарных дней – 28 евро (+6 евро),

за календарный год – 96 евро (+21 евро).

Разовый тарифы при проезде по дорогам:

для транспортных средств массой до 3,5 т в отношении фактов неоплаты – 12 евро (+2 евро),

для транспортных средств массой более 3,5 т в отношении фактов неполной оплаты – 16 евро (+1 евро), в отношении фактов неоплаты – 32 евро (+2 евро).

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