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Украина официально запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus

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  • 27.05.2023, 10:26
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Украина официально запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus

Они способны поразить российскую военной инфраструктуру далеко за линией фронта.

Украина официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus. В комментарии изданию Spiegel пресс-служба Минобороны ФРГ сообщила, что запрос поступил в последние дни.

Утверждается, что никаких других подробностей немецкие власти сообщать не захотели – даже о количестве запрашиваемых ракет.

Известно, что ранее депутат немецкой оппозиционной партии «Христианско-Демократический Союз» Родерих Кизеветтер высказался за передачу Украине немецких крылатых ракет Taurus. По его словам, ракеты с дальностью до 500 километров позволили бы «нанести удар по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта».

Министр обороны Германии Борис Писториус отнесся к предложению оппозиции с осторожностью, но заверил, что считает необходимым «поддерживать Украину всеми системами, допустимыми по международному праву, которые необходимы для победы в этой войне и которые мы можем предоставить».

Поставки дальнобойных ракет в Украину

В мае Украина впервые начала применять дальнобойные ракеты иностранного производства. На днях глава Минобороны Алексей Резников официально подтвердил, что Украина получила британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

В середине мая президент Франции Макрон намекнул, что его страна тоже рассматривает возможность поставки в Украину ракет большой дальности. Но пока здесь нет конкретики.

Между тем отставной американский генерал Бен Ходжес отмечает, что именно нежелание Запада предоставлять Украине дальнобойные системы привело к затягиванию войны. По его словам, если бы ранее Киеву передали ракеты ATACMS, к этому моменту Крым уже был бы свободен.

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