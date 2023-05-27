Приключения на границе: белорусских водителей обманывают со страховкой и разворачивают 27.05.2023, 10:32

4,588

Что происходит на фоне отмены «Зеленой карты».

Белорусские водители, у которых нет «Зеленой карты», по-прежнему сталкиваются с трудностями при въезде в Польшу из-за оформления страховок. Напомним, из-за санкций эту международную страховку в нашей стране приобрести уже нельзя, вместо нее на границе на въезде в ЕС можно оформить альтернативный страховой полис. Однако в пункте пропуска «Тересполь» по-прежнему не удается оформить такие страховки. Об этом сообщают водители, которые пытаются въехать по этому маршруту в соседнюю страну. Они также рассказывают, что активизировались мошенники, которые предлагают сделать онлайн-страховку, берут деньги и исчезают, пишет zerkalo.io.

С 1 июня больше 30 стран прекратят сотрудничество с Беларусью по международной системе страхования «Зеленая карта». Наша страна до конца месяца еще остается участником соглашения, но белорусские страховщики уже с 17 мая не заключают такие полисы. Ранее сообщалось, что наши земляки смогут оформлять полис пограничного страхования прямо на границе. О вариантах, как это сделать, рассказывается в этом тексте. Однако на практике водители сталкиваются с трудностями при покупке полисов пограничного страхования при въезде в ЕС.

При въезде в Литву основная сложность заключается в том, что страховку можно оформить не в каждом пункте пропуска, но можно развернуться и проехать через другой.

Со въездом в Польшу посложнее. В эту страну напрямую можно въехать на легковом автомобиле только через пункт пропуска «Тересполь», но здесь не получится оформить страховку. Об этих сложностях мы писали 24 мая. Проблема сохраняется и сейчас. Об этом сообщают водители, которые пытались въехать из Беларуси в Польшу через погранпункт «Тересполь».

«Тех водителей, у которых нет полиса пограничного страхования, польские пограничники останавливают и разворачивают обратно. Купить на границе эту страховку нельзя», — сообщил один из водителей.

В этой ситуации водители либо просят тех, кто находится в Польше, купить страховку и передать в Беларусь, либо ищут варианты, как приобрести ее онлайн.

«В одной из польских компаний страховых компаний сказали, что оформят полис на чужой автомобиль, который находится в Беларуси. Для этого надо фотография техпаспорта и паспорта владельца, — рассказывает водитель. — А вот с онлайн-страховками надо быть осторожнее, переводить деньги опасно, практически сразу активизировались мошенники, которые получают деньги, а никакие страховки не присылают».

«Ехали в Польшу через «Тересполь». Нам сказали, что там можно сделать на месте страховку на авто. Подъезжаем к полякам, а нас не пропускают без страховки. Пишу в группу о помощи со страховкой, отзывается одна девушка, говорит, что сделает онлайн-полис, я переводу деньги, она говорит, что сейчас сделает, и на этом тишина», — поделился еще один водитель в одном из профильных телеграм-чата.

Что касается покупки полиса пограничного страхования в литовских погранпунктах, то в этом случае о проблемах водители не сообщают. По информации путешественников, оформить страховки также не получится в литовских пунктах пропуска «Твярячюс», «Силене», «Лоша», а в остальных — можно (это «Мядининкай», «Лаворишкес», «Шальчининкай», «Райгардас»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».