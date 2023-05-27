Гиркин заявил об амбициях возглавить ЧВК «Вагнер» 27.05.2023, 10:35

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Диверсант раскрыл некоторые факты из биографии Пригожина.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) отпустил очередную «шпильку» в адрес основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и заявил, что если бы в молодости был таким же насильником-рецидивистом - сделал бы куда более удачную карьеру и даже, возможно, возглавил бы армию наемников.

В своем Telegram Гиркин указал, что Пригожин дважды сидел по уголовным статьям за мошенничество, разбой и сутенерство несовершеннолетних, а также имел отношение к крупнейшей финансовой пирамиде в РФ («МММ»), передает УНИАН.

Террорист «пустился» в философствования на тему, упрекали ли бы его за такие «давнишние дела», или у него бы вышло возглавить один из регионов РФ или стать главарем ЧВК как Пригожин.

«Будь я гарсоном-рецидивистом или жуликом-мокрицей, то, наверняка, уже давно сделал бы выдающуюся и крутую карьеру - возглавлял бы регион Российской Федерации или командовал целой армией наёмников…», - написал Гиркин.

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