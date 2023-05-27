Данилов: «Вагнеровцы» уходят из Бахмута , но есть нюанс 27.05.2023, 11:48

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Секретарь СНБО раскрыл маневр Пригожина.

Украина подтверждает, что наемники ЧВК «Вагнер» действительно выходят из Бахмута, но после ухода они продолжат воевать против Украины.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью ВВС.

«Да, это (выход «Вагнера» из Бахмута - ред.) происходит. Но это не значит, что они перестанут воевать с нами. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах... они перегруппировываются в других трех точках», - заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Бахмут - это украинская земля, и украинцы должны ее защищать. По его словам, Бахмут «сыграл большую роль в этой войне».

«Если мы начнем покидать каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как того хотел Путин с первых дней войны», - заявил он.

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