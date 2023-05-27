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Данилов: «Вагнеровцы» уходят из Бахмута , но есть нюанс

  • 27.05.2023, 11:48
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Данилов: «Вагнеровцы» уходят из Бахмута , но есть нюанс

Секретарь СНБО раскрыл маневр Пригожина.

Украина подтверждает, что наемники ЧВК «Вагнер» действительно выходят из Бахмута, но после ухода они продолжат воевать против Украины.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью ВВС.

«Да, это (выход «Вагнера» из Бахмута - ред.) происходит. Но это не значит, что они перестанут воевать с нами. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах... они перегруппировываются в других трех точках», - заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Бахмут - это украинская земля, и украинцы должны ее защищать. По его словам, Бахмут «сыграл большую роль в этой войне».

«Если мы начнем покидать каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как того хотел Путин с первых дней войны», - заявил он.

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