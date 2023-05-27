«Даже Припять сильно изменила свое русло» 27.05.2023, 11:59

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Белорус создал уникальный сайт, где старинные карты можно сравнить с современными.

В интернете появился уникальный сайт: десятки старинных карт Беларуси, наложенные на карту современную. Удобно ориентироваться и сравнивать, что сейчас находится на месте, где 100-200-300 лет назад была какая-нибудь деревня. С создателем этой карты поговорило издание Blizko.by.

Сайт находится по адресу belpast.com. При заходе на страницу пользователь видит карту Европы от Open Street Map (такая же используется, например, в приложении Maps.me), поверх которой в нужной пропорции и склонении наложена карта этого же региона 1613 года. Ярким красным контуром отмечены границы современной Беларуси.

Эту карту можно увеличивать и перетаскивать. Современные границы при этом все так же будут отображаться на своих нужных местах.

В левой верхней части карты есть три выпадающих меню. В первом пользователь может выбрать, какой тип карт он хочет просмотреть: Regions, Places или Imagery. Соответственно, по клику будут показаны карты больших территорий, подробные карты городов и их окрестностей либо аэрофотосъемка.

Второй выпадающий список — собственно перечень больших территорий и городов. Третий — год.

На сайте собрана сотня карт и снимков с 1613 по 1953 годы — 340 лет начертательной истории.

Тут же есть ползунок прозрачности карт. Он очень кстати, если хочется наглядно посмотреть «было — стало»: какие деревни исчезли, какие появились, какие были переименованы, где изменилось русло реки или государственная граница. Вот на примере ниже ползунок прозрачности установлен примерно на 25%, и видно, как сквозь старые карты Минска и Бешенковичей проступает современная подложка: удобно ориентироваться.

О сервисе Blizko.by рассказал его создатель — белорус Андрей Клопов.

— Как давно вы собираете карты и когда появилась идея сделать такой сайт? Где искали карты, приходилось ли какие-то покупать?

— Мне всегда было интересно рассматривать старые карты и сравнивать с текущим состоянием пространства. Особенно нравится сервис на сайте «Глобус Беларуси». Чуть серьезней картографией увлекся, когда открыл для себя карты OpenStreetMap (OSM), которые создают энтузиасты по всему миру.

В какой-то момент я из работы логистом перешел в стартап, где моя работа была связана как раз с OSM и картографией в целом. Я периодически занимался дизайном карт (mapbox, openmaptiles), генерацией векторных тайлов (фрагментов) и всем, что с этим связано.

А потом получилось так, что я остался без работы. С одной стороны, появилось свободное время, с другой — хотелось сделать какой-то проект, который был бы и самому интересен, и релевантен для компаний, куда я хотел бы попасть работать.

На компьютере уже насобиралось немало старых карт, схем городов, и хотелось их куда-то выложить. Параллельно с этим мне было интересно опробовать возможности ChatGPT, узнать, смогу ли я создать сайт, имея абсолютно нулевые знания в веб-разработке. Как показала практика, это сложно, но можно.

А еще меня всегда раздражало, когда политики используют историю для оправдания каких-то своих искажений восприятия реальности.

Несколько дней назад, когда фрагменты моих карт для сайта уже загружались на сервера Amazon, я долго смеялся, увидев, как политики не могут найти Украину на карте 17-го века. Так сказать, дорога ложка к обеду.

Да вообще на карте 1630 нарисованы такие места, про которые большинство жителей нынешней Беларуси могут быть не в курсе. Например, там будет крепость Сокол к северу от Полоцка, а Минска может и не быть вовсе.

Все карты я брал из открытых источников. По законам большинства государств, произведения после какого-то периода переходят в разряд public domain (общественное достояние), и на них уже не распространяются авторские права. Надеюсь, нигде авторские права не тянутся 300 лет.

— Зачем вообще нужен такой сайт, кто им будет пользоваться? В чем вы видите преимущества перед картами «Глобуса Беларуси», Warfly, EtoMesto и других подобных сервисов с архивными картами?

— Пожалуй, смысла в сайте немного, кроме как для реализации своей любви к истории, картографии и Беларуси. Возможно, сервис пригодится журналистам для опровержения каких-либо искажений истории, а также просто любителям рассматривать старые карты. Может, кто-то захочет распечатать себе старую карту и повесить на стену.

Отличие от «Глобуса Беларуси» в том, что я отобразил более старые карты, которые, по сути, нельзя нормально «привязать» к местности, плюс добавил некоторые схемы городов и аэроснимки, которых в «Глобусе» нет.

Я бы сказал, что «Глобус» — намного более профессиональный проект, с которым можно делать полноценные исследования местности, а у меня проект скорее общеобразовательный.

В сравнении с Warfly, EtoMesto, — у меня проект про Беларусь, а не про Россию, и хотя там тоже есть карты Беларуси, все же основной упор на чужую страну.

Еще я нашел несколько интересных карт Варшавы времен войны, немецкий «Туристический путеводитель по Варшаве», где маршруты нарисованы так, чтобы турист не уперся в гетто. Не знаю пока, куда выложить, но мне кажется, это интересно.

— Сколько времени заняла реализация проекта, с чем пришлось столкнуться? Насколько просто или сложно оказалось «привязать» карты к координатам и выдержать правильный масштаб?

— Вся затея заняла два месяца, работал я по вечерам. Что касается старых карт, то основная сложность — найти баланс между читабельностью и точностью геопривязки. Есть, например, карты, где Смоленск изображен западнее Витебска (хотя на самом деле он значительно восточнее), и если это привязывать как есть, то все превратится в кашу. Поэтому для карт 17-18 века и для более современных использовались различные инструменты преобразований.

Технически «привязка» — не особо сложный процесс, по крайней мере, в программе QGIS: ищешь точку на старой карте, ищешь это же место на современной карте, затем выбираешь алгоритм преобразований, – и сервис сам делает работу — как бы растягивает или сжимает те или иные расстояния между точками. Или находит средние отклонения между расположением точек и применяет это отклонение сразу ко всей карте.

Сложно оказалось «привязать» аэроснимки Полесья. Во-первых, на местности мало опорных пунктов: многие деревни давно исчезли, остались сплошные леса и болота. Во-вторых, мелиорация сильно изменила даже их. И, в-третьих, нельзя оказалось опереться даже на Припять: она также сильно изменила русло. На каждый снимок уходило по часу, поэтому «привязал» их далеко не все, нужно будет еще доделать.

Как ни странно, тяжело было «привязать» довоенные карты родной мне местности: процентов 70 деревень в Верхнедвинском районе, откуда я родом, исчезли в результате коллективизации и войны.

— Сколько сейчас карт загружено на сайт? Будет ли сайт пополняться, как часто и какими картами? Станет ли больше карт всей Беларуси, или Минска, или других городов?

— Сейчас загружено 106 карт, схем и снимков, еще примерно столько же предстоит обработать. Как и чем будет пополняться — тут системы нет: что найду интересного на просторах интернета — то и добавлю, в зависимости от наличия свободного времени. Пока в приоритете выложить то, что уже собрано. Если вы видели интересные карты — присылайте.

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