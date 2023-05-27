«Такое впечатление, что пирамидки демонстративно расставили именно здесь» 3 27.05.2023, 12:33

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На границе Беларуси с Украиной происходят странные вещи.

На Гомельщине вблизи границы с Украиной появились оборонительные сооружения. По задумке властей, они должны помешать проникновению диверсантов. О реакции местных жителей рассказала «Немецкая волна».

Расстояние от Гомеля - второго по величине города Беларуси - до границы с Украиной составляет чуть более 40 километров. Хотя после начала российского вторжения все погранпереходы на белорусско-украинской границе закрыты, на близлежащей территории продолжают появляться новые сооружения, о предназначении которых нетрудно догадаться.

«Зубы дракона» вдоль трассы в сторону Украины

О том, что недалеко от Гомеля устанавливают противотанковые ограждения, стало известно в середине мая. Речь идет о линии из блоков, сделанных в виде пирамид и прозванных «зубами дракона». Эти укрепления изготовлены из железобетона и должны помешать движению танков и другой армейской техники. В частности «зубы дракона» активно используются на российской территории вблизи границы с Украиной и на занятых войсками РФ украинских территориях.

Теперь аналогичные сооружения появились и в Беларуси, причем местные власти ситуацию на сей счет никак не комментируют. По словам жителя Гомеля Андрея, противотанковые укрепления разместили примерно в двух десятках километрах от границы с Украиной. «Эти пирамидки хорошо видны с автомобильной дороги, которая ведет в сторону украинского Чернигова, - рассказывает Андрей. - Такое впечатление, что их демонстративно расставили именно здесь, чтобы они привлекали внимание».

Но местные жители, продолжает гомельчанин, опасаются останавливаться возле этих укреплений и фотографировать их: «В Беларуси уже столько случаев было, когда людей задерживали за съемки военной техники, что лишний раз подумаешь, надо ли рисковать».

По неподтвержденной информации некоторые элементы «зубов дракона» делаются на предприятиях Гомеля. Ранее их вывозили в Россию, а теперь используют и дома.

Блокпосты в городе и военный сбор для чиновников

Как отмечают жители Гомеля, в самом городе в последние дни также происходит много необычного. Повсеместно устанавливаются блокпосты, появилось много военной техники и людей в форме. По версии городских властей, это происходит в рамках учений по организации территориальной обороны, которые продлятся до начала июня.

Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов сообщил в своем Telegram-канале, что появление КПП предусмотрено сценарием командно-штабных учений, в которых на завершающем этапе примут участие и военнообязанные вместе с подразделениями, отвечающими за территориальную оборону.

Кроме того, 26 мая в Гомель съехались руководители всех регионов Беларуси. Для них организовали специальный сбор, чтобы повысить уровень знаний, используемых в современных вооруженных конфликтах. Как заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, Гомельская область неслучайно выбрана местом сбора в нынешнем году.

"Все мы являемся свидетелями конфликта, который происходит между Россией и Украиной и был создан и направляется руками США и Великобритании с задействованием ресурсов Европы», - отметил Виктор Хренин. По его словам, конфликт привел к тому, что «прямо у наших границ, в непосредственной близости от нас гибнут мирные люди, наши братья с одной и другой стороны».

Границу между Россией и Беларусью тоже берут под контроль

Хотя местные власти успокаивают жителей Гомеля заверениями о том, что учения носят плановый характер и ситуация в приграничье полностью контролируема, этому верят не все. «Мы же слышим и читаем, что делается не только в Украине, но и в России, с которой тоже граничим, - делится гомельчанка Ангелина. - Вот были события в Белгородской области, а до этого в Брянской - это наши соседи. Там же не просто так поезда с рельсов сошли, которыми гомельские машинисты управляли».

Еще один житель Гомеля Сергей обращает внимание на то, что теперь под особый контроль взяты даже проселочные дороги, которые ведут к белорусско-российской границе. По его словам, эти дороги популярны у челноков, которые занимаются приграничным бизнесом и используют не всегда законные методы. «Еще можно было бы понять, если бы борьба велась с фурами, с теми же нелегальными перевозками. Да, они специально съезжают с трассы, чтобы остаться незамеченными, - отмечает Сергей. - Но все больше похоже на то, что власти стали осознавать, какие проблемы несет сама по себе открытая граница с Россией во время войны».

По наблюдениям Сергея, в целом поездки с целью шопинга в Россию теперь спросом не пользуются. Гомельчанин с ностальгией вспоминает времена, когда за товаром ездил в Чернигов и другие украинские города: «Это было и ближе, и товар разнообразный, и по ценам намного выгоднее».

Агроусадьбы и походы в лес оказались под запретом

Тем временем белорусские власти продолжают принимать меры, которые должны, по их мнению, сделать ситуацию на границе с Украиной безопасной. Если появление новых пограничных застав в этой связи выглядит логичным, то запрет создавать агроусадьбы в некоторых деревнях Гомельской области многими воспринимается с удивлением. Однако такое решение было принято и с 1 июля 2023 года коснется населенных пунктов, расположенных в приграничье.

Жительница Гомеля Елена (имя изменено) рассказывает, что тоже владеет агроусадьбой и считает действия властей предсказуемыми: «Не буду говорить, в каком месте находится мой дом, дабы не было неприятностей, но это достаточно далеко от границы. Тем не менее стали часто приезжать и участковый, и другие силовики, чтобы узнать, кто отдыхает в усадьбе. Иногда просто прямым текстом говорят: сообщайте о своих гостях в милицию. Знаю, что с этим сталкиваются и другие коллеги».

Сельских жителей также предупреждают, чтобы информировали о подозрительных и незнакомых людях в деревнях. «Нам рассказывают, что могут прийти диверсанты через границу, и люди напуганы этим, - сообщил проживающий в приграничье мужчина, назвавшийся Михаилом. - А еще снова запретили ходить в лес по всей Гомельской области, теперь это расстраивает больше всего. Грибы и ягоды кормят нас весь год и дают заработать хоть немного - без них будет тяжко».

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