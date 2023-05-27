Не забалуешь 4 Александр Невзоров

27.05.2023, 12:53

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Русские жаждут полноценной катастрофы.

Если Пригожин решит поучаствовать в выборах 2024 года, то он легко обыграет Путина. Не поможет ни «эллочка и ее верный ЦИК», ни холуи-губернаторы, ни дубинки росгвардии.

Обеспечить «чистоту» выборов будет проще простого.

Ведь трудно придумать «наблюдателя на избирательном участке» лучше, чем зэк с пулеметом. Не забалуешь. Ответом на любую попытку «вброса» станет долгая «очередь» по урнам и пара гранат в махинаторов.

В состязании двух садистов Путин разгромно проиграет «повару».

Садизм путина не так живописен, как пригожинский. Он опреснен канцелярщиной и замаскирован тухлой болтовней.

В реальности, Путин, конечно садистичнее 1000 «поваров», но он не умеет подать свой садизм так зажигательно, как свой подает Пригожин. У путина элементарно не хватает артистизма.

Русский же электорат на 85% - мазохисты страстные, убежденные, ищущие новых мук.

Они с радостью впишутся за тот кромешный кошмар, который сулит стране царствование Пригожина.

Русские жаждут полноценной катастрофы. Им нужен лидер, который может повести в нее уверенно и быстро, а не мямлить про «геополитику».

Да, «намекающие листовочки» с рожей лысого повара уже появились в регионах. Скоро они покроются отпечатками напомаженных губ российских вдовиц и матерей.

Александр Невзоров, t.me

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