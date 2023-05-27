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Новый Aston Martin стал звездой Каннского фестиваля

  • 27.05.2023, 12:58
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Новый Aston Martin стал звездой Каннского фестиваля

Суперкар британской марки подорожал в семь раз за полчаса.

В рамках Каннского кинофестивалея провели аукцион, на котором продали первый экземпляр Aston Martin DB12. За суперкар отдали 1,6 миллиона долларов, то есть буквально за полчаса его цена выросла в 7 раз. Об этом сообщает официальный сайт Aston Martin.

Аукцион провели во время презентации Aston Martin DB12 в Канна на специальной вечеринке. Мероприятие вели певица Куин Латифа, актеры Ева Лонгория и Джеймс Марсден, а среди гостей были Хайди Клум, Ребел Уилсон, Алессандра Амбросио, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас.

Аукцион в Каннах был благотворительным — все вырученные за Aston Martin DB12 средства направили в фонд исследования СПИДа.

На аукцион выставили новый Aston Martin DB12 в лимитированном стартовом исполнении First Edition с расширенной комплектацией и особой внутренней отделкой. Кроме того, покупатель получил возможность встретиться с пилотами команды «Формулы-1» Aston Martin Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом, чтобы они оставили на суперкаре свои автографы.

Напомним, что новый Aston Martin DB12 — кардинально обновленная версия модели DB11. Суперкар оснащен 4,0-литровым 680-сильным V8 твин-турбо от Mercedes-AMG и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 325 км/ч. Стоимость купе составит около 220-230 тысяч долларов.

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