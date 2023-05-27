Американский генерал: Россияне теряют фланги под Бахмутом
- 27.05.2023, 13:29
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Украинские войска достаточно подготовлены для успешного контрнаступления.
Экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает Вооруженные Силы Украины достаточно подготовленными для проведения успешного контрнаступления. Об этом он сказал во время 15-го Киевского форума по безопасности.
«Сейчас война находится в переходном периоде. Зимнее наступление России не достигло своей цели, они хотели захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Им удалось захватить лишь часть Бахмута. Сейчас они теряют там фланги. И их оборона достаточно слаба», — отметил генерал.
Он напомнил, что до этого россияне потерпели военные неудачи под Киевом, Харьковом и Херсоном.
«Россияне достигли только достаточно скромных целей, которые ставили перед собой на эту зиму. Зато украинская армия формирует дополнительные бригады… В бронетанковых подразделениях главным образом западное оружие. И мы все хотели и приложили усилия, чтобы это оружие было для контрнаступления», — сказал Петреус.
Он считает, что Украина достигнет успеха в контрдействиях.
«Во многом это объясняется и состоянием российской армии. Они уже 14-15 месяцев в войне, понесли огромные потери, не имели нормальной возможности переоснаститься, а таким образом нельзя обеспечить целостную дисциплинированную военную силу», — сказал он.
Зато, добавил генерал, у ВСУ есть современное вооружение, войска хорошо дисциплинированы, есть эффективное командование и управление.