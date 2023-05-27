Зеленский ввел санкции против 19 белорусских предприятий

Зеленский ввел санкции против 19 белорусских предприятий1
- 27.05.2023, 13:35
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В список попал МАЗ и другие ключевые для ВПК заводы.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией. Соответствующий указ подписан 27 мая. Заявленный срок действия санкций – 10 лет.
В перечень попали 19 беларусских компаний:
Минский автомобильный завод;
ООО «ДОКА»;
Минский механический завод имени С. И. Вавилова;
Витебский завод радиодеталей «Монолит»;
ОАО «АГАТсистемы управления»;
ПУП «Завод СВТ»;
ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»;
Гомельское конструкторское бюро «Луч»;
Минский НИИ радиоматериалов;
Многопрофильное научно-производственное частное унитарное предприятие «Тетраэдр»;
ОАО «Техника связи»;
ОАО «Связьинвест»;
ООО «Актуальные решения безопасности»;
ОАО «Алевкурп»;
ООО «БелМикроволны»;
ЗАО «Белтим Сб»;
ООО «Белфортекс»;
Оршанский авиаремонтный завод;
ОАО «Экран».
Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать о применении санкций компетентные органы Евросоюза, США и других государств и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.