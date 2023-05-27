Зеленский ввел санкции против 19 белорусских предприятий 1 27.05.2023, 13:35

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В список попал МАЗ и другие ключевые для ВПК заводы.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией. Соответствующий указ подписан 27 мая. Заявленный срок действия санкций – 10 лет.

В перечень попали 19 беларусских компаний:

Минский автомобильный завод;

ООО «ДОКА»;

Минский механический завод имени С. И. Вавилова;

Витебский завод радиодеталей «Монолит»;

ОАО «АГАТсистемы управления»;

ПУП «Завод СВТ»;

ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»;

Гомельское конструкторское бюро «Луч»;

Минский НИИ радиоматериалов;

Многопрофильное научно-производственное частное унитарное предприятие «Тетраэдр»;

ОАО «Техника связи»;

ОАО «Связьинвест»;

ООО «Актуальные решения безопасности»;

ОАО «Алевкурп»;

ООО «БелМикроволны»;

ЗАО «Белтим Сб»;

ООО «Белфортекс»;

Оршанский авиаремонтный завод;

ОАО «Экран».

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать о применении санкций компетентные органы Евросоюза, США и других государств и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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