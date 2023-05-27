«В жару такое пить – не дай Бог» 27.05.2023, 13:54

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Журналисты попробовали «самый натуральный продукт» белорусских винзаводов.

Один из винзаводов разлил крепкую продукцию в необычную упаковку «по просьбе покупателей». Как идут продажи и что с качеством продукции?

Люди с советским прошлым точно помнят дефицит виноградных вин без добавления спирта. Сухие напитки из этой категории вообще было не сыскать.

Зато местные производители предлагали альтернативу – десертные вина, ликеры и плодовые настойки. Их было очень много, а стоили они сущие копейки.

Крепленые напитки и сейчас никуда не исчезли. Только обосновался продукт уже на самых невостребованных, нижних полках магазинов.

Спрос на такие вина есть. Правда, у самой малообеспеченной прослойки населения, пишет Tochka.by.

Достать «чернил» и выпить

В народе крепленое вино давным-давно называют просто и понятно – «чернила».

Хотя производители с такими оценками общества в корне не согласны. Говорят, делают все натуральное. А также ищут способы повысить продажи.

К примеру, «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь»» не первый год выпускает популярную «коллекцию» крепкого вина.

Делают плодовое крепленое крепкое улучшенного качества (так написано на этикетке) в двух вариациях – из сока алычи и сока яблока. А еще обращает на себя внимание тара. Разлито вино в стаканчики 0,25 л из-под сметаны или йогурта.

Портал Tochka.by обнаружил данный напиток в сельском магазине в Лунинецком районе. Купили, привезли в Минск и оценили.

Какое оно на вкус – белорусское крепленое? Заодно спросили у изготовителя, зачем упаковали алкоголь в «детскую» тару и как идут продажи.

Натурпродукт?

Продажи плодового крепленого, как правило, увеличиваются с наступлением тепла. Но не только сезон порождает спрос, немаловажным фактором является и цена.

Стоит купленное нами плодовое вино из алычи в таре 0,25 л – 2,65 рубля. А называется оно оригинально – «Слонимски пачастунак».

Но правильно ведь по-русски писать: «Слонимское угощение», либо по-нашему – «Слонімскі пачастунак». Но для потребителя правильность названия, скорее всего, не играет никакой роли.

Куда интереснее состав: на первом месте идет сок яблочный сброженно-спиртованный, далее спирт этиловый, сахар, алычовый концентрированный сок, экстракт черных ягод рябины и лимонная кислота.

Вполне себе натурально.

«Чернила» на вкус

Начнем с цвета. Напиток прозрачный, светло-розовый. С резким ароматом.

Скажем честно – после первых глотков редакция едва не вышла из строя. Но варево интересное. Не фонтан, конечно, однако дегустаторы отнеслись к зелью благосклонно.

«Первое «чернило» в моей жизни. Поэтому сравнивать не с чем, остается равняться лишь на нормальные вина. Думала, будет хуже. Чувствуется «спиртовое» послевкусие. Запах компота. И больше похоже на сидр, чем на вино. Много сахара, как по мне. Состав выглядит натуральным», – отметила одна из сотрудниц.

В итоге она заключила: «Все же это «напиток» для определенной социальной прослойки. Баловать себя лучше бокальчиком вина подороже».

Еще один работник портала сделал следующие выводы после дегустации: «Тара, видимо, предполагает употребление «не отходя от кассы». Аромат спиртяги, а не вина. Как будто разбавили водку компотом».

Третий сотрудник высказался о плодовом крепленом так: «Не самый худший вариант. Только много сахара, а так сок чувствуется, спирта многовато. Наверное, на это и расчет, чтобы «било» по голове.

В жару такое пить – не дай бог. Ноги сразу ватные, а сознание – мутное. Но все равно неплохо. Если добавить много льда или холодную газированную воду – получим освежающий коктейль для взрослых».

Вот еще одно послевкусие от употребления яблочно-алычового напитка из Слонима: «По цвету, запаху и вкусу «амброзия» напоминает домашнее ягодное вино. Отличие, по сути, только в «тяжести» – сахар и много градусов. Но, положа руку на сердце, если налить это вино в красивый бокал со льдом, дать постоять, подышать и чуть «обводниться» – будет не хуже, чем в барах».

Дело вкуса

Как говорится – дело вкуса. А что думает сам производитель?

Директор филиала «Слонимский винно-водочный завод» ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь»» рассказал Tochka.by, что в продажах плодового крепленого напитка в стаканчиках «из-под сметаны» нет никаких двойных смыслов. А спрос на продукт есть.

«Это никакой не маркетинг, просто мы единственные производители в стране вина в стаканчиках, у нас есть для этого нужное оборудование, у других заводов его нет», – отметил Геннадий Невдах.

По его словам, покупатели требовали, чтобы вино было в более мелкой таре:

«Знаете, когда человек под магазином трясет час на бутылку? А тут пошел и купил. И трясти не надо. Так хотел потребитель – маленькую грамматуру».

Белорусское недооцененное

Руководитель предприятия при этом считает, что белорусское плодовое вино недооценено.

«Если это вино налить в красивую бутылку – оно ничем не будет хуже, чем виноградные крепленые вина других производителей. Поймите, мы работает по СТБ», – отметил Невдах.

С его слов, в цехах завода производят «самый натуральный продукт».

«Это яблочный сок, сбраживание, спиртование. Так и делается вино», – заверяет он.

При этом есть на предприятии и другая линейка вин.

«Мы делаем и столовые, натурального брожения. Так они вообще дешевые, но они исключительные! Это то самое натуральное вино», – уверен директор.

Почему белорусское вино дешевое?

Невольно возникает вопрос: «Если отечественный продукт высококачественный – тогда почему стоит так дешево?"

«Все просто – торговые сети нас так загоняют. По цене наше вино как для алкашей. При этом государство не регулирует стоимость этих напитков. А сети хотят дешево взять у нас и продать. И пока не будет ценового регулирования со стороны государства на эти товары, ничего не изменится», – сказал директор.

Сам Геннадий Невдах признается, что вина со своего завода не пьет. Но не потому, что сомневается в их качестве, а потому что любит другие напитки.

«Другую продукцию предприятия пью. Качество гарантирую на 100%. Поверьте, нас так проверяют, что мама дорогая! Так даже молочников не проверяют, как нас. По качеству вообще в Беларуси не нужно бояться, все на своих местах и дорожат своей работой», – заверяет он.

Как закончилась дегустация

В общем, дегустацию вне рабочего времени сотрудники портала завершили пристойно. Впечатления от всего выпитого, несмотря на опасения, были не самые плохие.

Может быть, потому что только пробовали?

К слову, белорусские власти неоднократно обращали внимание населения, что пить надо не крепкие, а хотя бы крепленые напитки, либо вовсе слабоалкогольные. Мол, это не так опасно для здоровья.

Что говорит статистика

По данным Белстата, продажи спиртного и пива в абсолютном алкоголе по итогам 2022-го уменьшились на 0,1% к уровню 2021-го.

Всего в минувшем году продано алкоголя на 5,2 млрд рублей. Реализация водки снизилась на 0,8%.

Увы, призывы властей народ не услышал. Есть и падение по винам. Заметнее всего сократились продажи плодовых – на 9,5%.

Зато коньяков и бренди белорусы купили на 8% больше.

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