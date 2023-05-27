Доктор социологических наук «оскорбил» Лукашенко 27.05.2023, 14:11

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Ученого задержали прямо на кафедре университета, где он работал.

Доктор социологических наук Юрий Бубнов приговорен к 2 годам лишения свободы за «оскорбление» Лукашенко.

Именно столько запрашивала для Бубнова сторона обвинения. Ученый вину не признал, сообщает «Позірк» со ссылкой на источник.

Суд над Бубновым шел с 4 мая, процесс вела судья Ольга Заричнюк. Профессора обвиняли по двум уголовным статьям — 367 и 368 (клевета и оскорбление Лукашенко).

Ученого задержали 12 января прямо на кафедре университета, где он работал. Правозащитники признали его политзаключенным.

С 1997 года Юрий Бубнов был заведующим кафедрой гуманитарных дисциплин экономического факультета Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий в Могилеве.

В Могилеве он известен также как один из создателей Центра городских инициатив и фестиваля «Драник-фест». Имеет почетные грамоты Министерства образования, знак «Отличник образования» (2016).

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