Бойцы ВСУ двумя мощными дронами уничтожили российский «Град» в окрестностях Бахмута 27.05.2023, 14:31

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Видеофакт.

Российские войска потеряли РСЗО «Град» в окрестностях Бахмута. Это удалось благодаря эффективной работе наших спецназовцев и беспилотников-камикадзе «Пегас».

Об этом сообщает в Telegram глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

«Обстреляв позиции наших военных, россияне пытались быстро скрыться с места преступления и скрыться. Но это сложно сделать, когда работают «Пегасы». Одна «птичка» попаданием в ходовую часть остановила «Град», другая - окончательно добила», - написал Федоров.

По его словам, благодаря помощи украинцев в «Армии дронов» в скором времени таких беспилотников будет еще больше.

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