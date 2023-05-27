Бойцы ВСУ двумя мощными дронами уничтожили российский «Град» в окрестностях Бахмута
- 27.05.2023, 14:31
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Видеофакт.
Российские войска потеряли РСЗО «Град» в окрестностях Бахмута. Это удалось благодаря эффективной работе наших спецназовцев и беспилотников-камикадзе «Пегас».
Об этом сообщает в Telegram глава Минцифры Украины Михаил Федоров.
«Обстреляв позиции наших военных, россияне пытались быстро скрыться с места преступления и скрыться. Но это сложно сделать, когда работают «Пегасы». Одна «птичка» попаданием в ходовую часть остановила «Град», другая - окончательно добила», - написал Федоров.
По его словам, благодаря помощи украинцев в «Армии дронов» в скором времени таких беспилотников будет еще больше.