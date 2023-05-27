С загадкой справляются только 25% людей: нужно найти семь чудес света на рисунке 27.05.2023, 14:59

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На выполнение задания дается две минуты.

Если ежедневно уделять хотя бы несколько минут различным загадкам и головоломкам, то ваш мозг всегда будет в тонусе, и вы удивитесь, насколько мощнее станут ваши умственные способности за короткий промежуток времени. Следующая головоломка предлагает найти на рисунке 7 чудес света.

На задание отводится ограниченное количество времени – всего 2 минуты. Сперва может показаться, что 2 минуты – это не так уж мало, но не обманывайте себя, ведь за это время вам придется отыскать аж 7 достопримечательностей, пишет Mirror.

Отмечается, что только 25% людей могут справиться с задачей за указанное время или быстрее, а большинству людей на это понадобится больше времени.

На картинке мы видим ряд интересных достопримечательностей со всего мира. Среди них нужно отыскать следующие 7 чудес света:

Великая Китайская стена, Китай

Петра, Иордания

Статуя Христа Спасителя, Бразилия

Мачу-Пикчу, Перу

Чичен-Ица, Мексика

Колизей, Италия

Тадж-Махал, Индия

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