Гомельский провокатор пожаловался на милицейский беспредел 5 27.05.2023, 15:27

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Опубликованная видеозапись уже удалена.

Гомельский провокатор Евгений Котляров 24 мая опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлено его задержание милицией. Котляров пожаловался на сотрудника ГАИ, который применил силу в отношении его друга:

«Вот это сотрудник ГАИ упражняется на человеке со сломанной рукой», — прокомментировал видео с задержанием друга Котляров.

«Флагшток» рассказывает, что произошло.

Историю случившегося рассказал сам Котляров на своей странице YouTube пару дней назад. Видеозапись уже удалена.

На видео Катляров показал запись с авторегистратора, установленного в его автомобиле. В регистраторе указана неправильная дата. Погодные условия и наличие мошкары указывают на то, что запись могла быть сделана 22 мая, когда впервые фрагмент этого видео появился в гомельском автомобильном чате.

По словам Котлярова, он вместе со своим знакомым Григорием и еще несколькими людьми приехали на место ДТП, которое произошло на трассе М-8 недалеко от деревни Сосновка под Гомелем. Сначала он встретил виновника ДТП — водителя грузовика. На его автомобиле на ходу слетело колесо и ударило как минимум в один легковой автомобиль.

Затем Котляров подъехал вместе с виновником ДТП к потерпевшим — водителям нескольких легковых автомобилей. Пострадавшие приняли Котлярова за виновника ДТП. Подъехавший наряд ДПС ГАИ ОВД Гомельского района, вероятно, подумал также.

В этот момент завязалась потасовка: один из потерпевших в ДТП резким движением руки напугал Котлярова. Котляров постарался его ударить, но у него ничего не получилось. Затем он стал распылять баллончик со слезоточивым газом, стараясь попасть в лица двух мужчин.

В результате милиционер дорожно-патрульной службы положил Котлярова на землю. Другой милиционер жестко уложил на землю знакомого Котлярова — Григория.

По словам Котлярова, у милиционера не оказалось наручников и он оставил одного из потерпевших охранять лежащего Григория. В процессе удержания у Григория были раздроблены кости руки. В подтверждение Котляров разместил фотографию Григория с травмированной рукой в больнице.

Действия гаишников Котляров прокомментировал в мягкой форме:

«Хочу подчеркнуть «высочайшую» квалификацию наших двух гомельских гаишников из Гомель-сельского, так называемого... Профессионализм наших гаишников и упертость — во!»

Кроме того, Котляров сообщил, что милиционер хочет его засудить «за неповиновение». В доказательство этого он привел аудиозапись разговора.

«Вы можете меня цеплять, только в суде мы встретимся с вами. Вы это понимаете сами. Я имею право сам встречный иск написать на вас. … На что? Во-первых, за неповиновение...», — сообщает гаишник Котлярову по телефону.

Спустя сутки Котляров удалил публикацию о произошедшем со своей страницы в Facebook. Сегодня там появилось сообщение о возможном преследовании Котлярова.

Примечательно, что милиция не включила информацию о произошедшем в свои сводки.

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