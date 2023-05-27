Военный эксперт: ВСУ могут зайти с территории РФ 2 27.05.2023, 15:45

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Оборону оккупантов могут обойти с помощью неожиданного маневра.

Рейды российских добровольческих подразделений по территориям Белгородской и Брянской областей РФ не являются конечными целями контрнаступления Вооруженных сил Украины, заявил политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона «Айдар», директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

«Белгород-наш» и «Воронеж-наш» нам однозначно не нужны. Но это не значит, что туда не надо заходить. Просто не нужно уподобляться россиянам: если ты куда-то зашел, если куда-то «ступил сапог солдата», необязательно оставаться там надолго, оседать на годы, а, тем более, интегрировать эти земли в состав своей территории», — подчеркнул он «Главреду».

В то же время эксперт не исключил, что в ходе контрнаступления ВСУ могут просто обойти по территории РФ линию обороны, которую россияне выстроили от Сватово до Кременной.

«Линия Сватово-Кременная, которую мы не можем взять с октября прошлого года и которую все время штурмуем, может быть просто обойдена. Как в свое время немцы на стали штурмовать хорошо укрепленную французами Линию Мажино, а просто взяли и прошли сбоку. Так вот для нас это «сбоку» лежит именно через российскую территорию. С военной точки зрения, для нас было бы очень логичным пройти через Белгородщину и выйти в тылы россиян на Луганщине – тогда там бы посыпалось все», — предположил он.

Он считает, что помешать реализации этого сценария может позиция западных союзников.

«А вот чего мы не знаем, так это то, насколько жесткими являются запреты наших союзников по поводу любого захода на российскую территорию. У меня теплится надежда, что в момент, когда все начнется, нам просто будет плевать на то, что по этому поводу думают Байден и Салливан, и наши военные решат действовать так, как целесообразно с военной точки зрения. Мы просто потом скажем: «Ой, извините, упс, так уж получилось», — отметил он.

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