Что почем продают на минской Комаровке 2 27.05.2023, 16:29

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В продаже появилась молодая картошка.

В последние выходные мая на минской Комаровке многолюдно. В продаже появилась молодая картошка. Агентство «Минск-новости» узнало, что и почем продают в эти выходные на Комаровском рынке.

Картофель в эти выходные продают по 1,19 рубля за килограмм. Кстати, некоторые продавцы уже продают первую молодую картошку. Ценник, конечно, пока выше, чем на обычный, — 4−6 рублей в зависимости от страны происхождения. Морковь и свекла стоят чуть больше рубля.

Килограмм спелых помидоров стоит от 4,5 до 7 рублей, огурцов — от 3. Крупные и яркие болгарские перцы продавцы отдают за 6,5−11, цены на пекинскую капусту начинаются от 5,5, на белокочанную — от 3−3,5, на редис — от 3,5, но удастся найти несколько предложений за 2 рубля.

За пучок лука, петрушки или укропа придется заплатить от 1,2−1,5.

Черешня стала все чаще появляться на местных прилавках. За нее просят от 9,5 до 24 рублей. Яркие абрикосы в среднем стоят 8 рублей за килограмм. Приемлемая цена у яблок разных сортов — от 1,5 до 5. Крупный виноград предлагают чаще всего за 8,5. Гранаты заметно подорожали — от 19 рублей. В районе 9 рублей отдают киви. Апельсины продают за 2,9, лимоны — от 6, нектарины — за 14, сливы и манго — за 20−25, но есть и дешевле.

Стоимость арбузов — от 5,5 за килограмм. За килограмм крупной клубники придется заплатить от 8,5 до 19 рубля. Малину продают в среднем по 12 рублей за упаковку, за 100 граммов голубики нужно заплатить примерно 5 рублей.

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