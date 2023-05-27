Эксперт: Пригожин хочет отстранить Путина от власти 6 27.05.2023, 17:56

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Элита РФ приперта к стене в ожидании политического и военного поражения.

Экс-руководитель комитета нацбезопасности и бывший советник президента Казахстана по национальной безопасности Альнур Мусаев заявил «Еспресо», что Пригожин будет двигаться к отстранению Путина от власти.

- С одной стороны, сложный вопрос, а с другой, картинка очень правильно вырисована, что происходит в элите РФ. Конечно, в любой момент может измениться ситуация с отстранением того же Пригожина, с какими-то пертурбациями внутри собственно армейской среды. Все эти факторы могут в мгновение ока изменить проблемы, но общий тренд, я думаю, что уже независимо от желания Путина он будет двигаться к отстранению его от власти и переходу власти все-таки к группе, которую изобразили, как «группу Патрушева», - сказал Мусаев.

Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана считает, что под влиянием этой группировки находятся не только Патрушев, его сын или структуры ФСБ РФ, но и очень серьезные «подводные» подразделения: «Они имеют достаточно большие возможности как устранить этого Пригожина, так и поднять его на наивысший пост».

- Пригожин имеет сильный характер, умеет выступать, умеет привлекать патриотически настроенных людей, сплачивать их вокруг себя, многое зависит от самого Пригожина. Поэтому прямо сейчас взять и устранить его не способен уже Путин. Он же не может прийти в ГРУ и любителям «Новичка» дать какую-то команду или чеченцам дать напрямую, обходя все структуры, команду убрать Пригожина – это уже не в его силах абсолютно. А если все эти структуры сами, как говорится, приперты к стенке в ситуации ожидаемого глубокого политического и военного поражения, то угроза от них прямого физического устранения того же Пригожина очень маловероятна. Я бы так оценил, – добавил Мусаев.

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