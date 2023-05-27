В Могилеве ликвидирую завод-банкрот «Строммашина» 27.05.2023, 18:48

Что будет c работниками предприятия?

Экономический суд Могилевской области постановил ликвидировать завод «Строммашина» – некогда крупное машиностроительное предприятие. Имущество завода сейчас распродают. Ликвидация должна завершиться до 1 октября, сообщается «Белсат» со ссылкой на Единый государственный реестр сведений о банкротстве.

Дело о банкротстве «Строммашины» завели еще в 2015 году. С тех пор принадлежащий государству завод пытались «спасти», устраивали санацию, которую несколько раз отсрочивали, однако не удалось.

В постановлении экономического суда Могилевской области отмечается, что в конце 2015 года «Строммашина» была должна кредиторам более 11 млн 200 тысяч рублей. Во время санации задолженность уменьшилась на 1 млн, однако при этом «за период санации от деятельности должника образовалась внеочередная задолженность в размере 14 млн 248 тысяч рублей».

Сейчас имущество завода распродают, чтобы хотя бы частично вернуть долги кредиторам.

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