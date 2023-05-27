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«Интенсивность нарастает»: у Зеленского заявили о первых шагах контрнаступления

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  • 27.05.2023, 19:10
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«Интенсивность нарастает»: у Зеленского заявили о первых шагах контрнаступления

Некоторые процессы уже происходят.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готовит почву для контрнаступления против российских оккупационных сил, и интенсивность боевых действий нарастает.

- Это сложный процесс, не вопрос одного дня, определенной даты или определенного часа. Это непрерывный процесс деоккупации. Некоторые процессы уже происходят, например, уничтожение линий снабжения или взрывы складов в тылу. Интенсивность нарастает, но это займет довольно продолжительное время, – сказал он в интервью британскому The Guardian (перевод - «Униан»).

Подоляк прогнозирует, что по мере того, как контрнаступление будет набирать обороты, российские группировки, воюющие на стороне Украины, будут все чаще совершать рейды, подобные недавним операциям в Белгородской области РФ.

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