«Это самый сложный из шести языков, которые я знаю» 3 27.05.2023, 19:43

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Белорусы рассказали, как выучили один из самых сложных языков мира.

«Чтобы начать говорить по-английски, мне потребовался год, чтобы просто понимать по-эстонски — три года».

Nashaniva.com поговорила с белорусами, изучающими эстонский язык. Теперь его знание необходимо тем, кто хочет продлить вид на жительство в стране.

Занятия по три часа трижды в неделю

Недавно правительство Эстонии одобрило исключения из санкционного режима, которые позволят некоторым категориям граждан Беларуси и России продлить ВНЖ. Для этого нужно будет обязательно сдать государственный языковой экзамен на уровень А2. Для сравнения, для получения гражданства нужно знать язык на уровень выше — В1.

Белорус, который с середины 2019 года живет в Эстонии, говорит, что менее чем через три года, весной 2022 года, он сумел сдать экзамен на тот самый уровень А2.

«Учить эстонский язык я начал сразу после переезда в страну. Сначала самостоятельно по видеоурокам, которых есть довольно много. Позже посещал языковые курсы от фонда интеграции. Эти курсы устраивает государство, и попасть на них довольно сложно. Занятия длятся три часа трижды в неделю. Пропустить можно не более 20% занятий», — рассказывает мужчина.

Помимо вышеперечисленного, собеседник позже посещал курсы, которые организовывал его работодатель.

Так как мужчина легко сдал экзамен на А2, то уже осенью решил попробовать пройти экзамен на В1.

«Когда сдавал на А2, результат был очень хороший, но уже на В1 было допущено много ошибок, поэтому прошел его, можно сказать, с минимально допустимым результатом. Но это уже тот уровень языка, с которым можно подаваться на получение эстонского гражданства», — отмечает белорус.

Для изучения эстонского языка мужчина также специально слушал радио и смотрел телевизор. При этом он признается, что, несмотря на полученный сертификат уровня В1, не может назвать себя человеком, свободно владеющим эстонским языком.

Мужчина живет в Таллинне. «Там много русскоязычных людей и тех, кто русский язык понимает, поэтому особых проблем нет. Но я решил, что буду учить эстонский язык в знак уважения», — говорит собеседник.

Мужчина отмечает, что эстонцы очень ценят, когда видят, что иностранец учит их язык и старается на нем говорить.

- Некоторые, когда слышат, что тебе сложно говорить по-эстонски, сами переходят на русский язык. При этом они одобряют, что ты учишь их язык. Некоторые даже говорят: мол, иностранцы за несколько лет могут выучить язык на уровень, достаточный для получения гражданства, а часть русскоязычного населения среди местных — нет, хотя они всю жизнь живут в Эстонии, — рассказывает белорус.

Несмотря на то, что читателю удалось за три года выучить эстонский язык на уровень В1, он соглашается с тем, что это очень сложный язык.

«В нем все выстраивается по-другому, много падежей (12), нужно знать по три формы каждого падежа».

«Это самый сложный из шести языков, которые я знаю»

Еще одна белоруска переехала в Эстонию еще в 2016 году, где она училась в ВУЗе. Но учить эстонский язык она начала до переезда в страну.

«Активный период изучения эстонского языка у меня продолжался с 2016 по 2019 год, когда я училась в университете на филологическом. Обучение тоже было на эстонском, но мне очень помогало, что я на тот момент уже хорошо владела испанским и английским, поэтому часть экзаменов мне разрешали сдавать на этих языках».

После завершения учебы и устройства на работу читательница приостановила изучение эстонского языка, так как на работе он был ей не нужен. Дальнейшие знания получала исключительно через коммуникацию с эстоноязычными жителями.

Экзамен на В1 она сдала только в марте текущего года, окончив перед этим пятимесячные курсы.

«Результат был хороший, поэтому не исключаю, что удастся сдать экзамен и на В2, но в этом, по крайней мере, пока не вижу смысла, так как даже для получения гражданства достаточно иметь В1», — говорит девушка.

При этом она признается, что эстонский язык очень сложен для изучения и понимания.

«Я знаю шесть языков: белорусский, русский, испанский, итальянский, английский и эстонский, — поэтому могу точно сказать, что именно эстонский самый сложный из всех, которые мне приходилось учить. Единственное, что в нем относительно просто, — это читать и писать, так как он на основе латиницы, поэтому не нужно учить новые буквы.

Если для того, чтобы начать разговаривать на других иностранных языках, мне понадобился год, то в случае с эстонским все гораздо сложнее. Мне потребовалось около трех лет, чтобы просто начать его понимать.

Он принципиально отличается от других языков. Здесь очень сложно с лексикой, ведь когда, например, я изучала испанский и итальянский языки, то там было что-то похожее на английский. В этих языках есть мужской, женский род. В эстонском языке ничего такого нет».

«Когда ты смотришь на слово, то его абсолютно невозможно к чему-то привязать»

Она говорит, что очень сильно отличается структура языка.

«Когда ты начинаешь учить, то хочешь понять, как построен язык. В случае с эстонским это приходит не сразу. Если в других языках, которые я знаю, есть предлоги, помогающие понять, какое будет окончание, то в эстонском — нет. Там сначала идет слово, а потом добавляется окончание. Чтобы поставить его правильно, нужно выбрать нужную форму слова. То есть язык работает как конструктор. Это такая особенность финно-угорских языков», — объясняет девушка-филолог.

Кроме того, она обращает внимание на совершенно иной порядок слов в эстонском языке. Но основной проблемой называет лексику.

«Когда ты смотришь на слово, его абсолютно невозможно к чему-то привязать, найти какую-то ассоциацию. Оно просто не откладывается в памяти», — признается белоруска.

Девушка также живет в Таллинне и утверждает, что комфортно жить в Таллинне можно и без владения эстонским языком. Правда, помимо русского, нужно знать и английский.

«Здесь живет много русскоязычных, все эстонцы старше 40 лет тоже знают русский язык, но могут принципиально на нем не разговаривать, поэтому без английского может быть немного сложно.

Что касается английского языка, то когда я приехала сюда в 2016 году, то английский знали здесь не так хорошо, но сейчас все больше людей им владеет», — говорит девушка.

«Это регион, который не слишком способствует изучению эстонского языка»

Третья собеседница переехала в Эстонию почти десять лет назад, но учить язык начала только с 2016-го. В отличие от двух первых спикеров, она живет не в Таллинне, а в регионе Ида-Вирумаа, где русскоязычные составляют большинство населения.

«Это регион, который не слишком способствует изучению эстонского языка, так как большинство здесь говорит по-русски. Русский язык здесь может не знать только молодежь из эстоноязычных семей», — признается девушка.

Тем не менее она уже имеет сертификат уровня В1, который получила в 2019 году.

Экзамен на В1 собеседница сдала еще до завершения курсов, поэтому после успешной сдачи приостановила обучение. Сейчас белоруска готовится к сдаче на уровень В2.

Во время обучения на трех первых уровнях собеседница посещала бесплатные государственные языковые курсы, каждый из которых длился по три месяца.

Курсы на уровень В2 выбрала платные и более длительные по времени (10 месяцев). Но платить за них в итоге будет государство благодаря программе «Работай и учись».

«Для этого нужно идти в центр занятости с заявлением, чтобы тебе одобрили такое обучение. Для этого нужно подтвердить от работы, что тебе нужны курсы, поэтому и они для меня будут бесплатны. Но воспользоваться этой программой можно не чаще, чем раз в два года».

«На работе мне нужен уровень С1»

После получения сертификата уровня В2 женщина сразу планирует пойти учиться на С1, так как ей это нужно для работы.

«Примечательно, что лишь после выхода на работу в эстоноязычную среду я смогла начать нормально говорить по-эстонски, так как до этого пользоваться языком особо не приходилось. А окунуться в языковую среду — это очень важно, ведь ты сразу начинаешь вспоминать, что учил все эти годы, и применять знания на практике», — рассказывает белоруска.

Несмотря на успехи, девушка, которая, помимо русского и белорусского, владеет польским и английским языками, также отмечает, что эстонский язык сложен для изучения.

«Самое сложное, как мне кажется, произношение, ведь если в других языках при произношении больше задействованы губы, то в эстонском — горло».

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