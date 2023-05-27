Политзаключенная Мария Нестерова вышла на свободу после трех лет заключения 27.05.2023, 19:53

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Мария Нестерова

Ее освободили из Гомельской женской колонии № 4.

Политическая заключенная Мария Нестерова вышла на свободу из Гомельской женской колонии № 4. после трех лет заключения. В сентябре ей исполнится 57 лет, передает «Радыё Свабода».

Сообщается, что Марию обвинили в участии в митингах, распространении листовок и газет, а также участии в телеграм-каналах и чатах. Именно переписки из чатов и легли в основу обвинения. Кроме этого, на суде Мария заявила, что во время задержания силовики ее избили, результатом чего стала черепно-мозговая травма. В итоге, ей присудили три года лишения свободы в колонии общего режима.

Правозащитники сообщают, что в заключении женщина отбыла 2 года, 7 месяцев и 4 дня.

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