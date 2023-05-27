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«Мешков Брест» в 15-й раз выиграл чемпионат Беларуси по гандболу

  • 27.05.2023, 20:43
«Мешков Брест» в 15-й раз выиграл чемпионат Беларуси по гандболу

В третьем матче финальной серии «мешковцы» победили СКА.

«Мешков Брест» выиграл чемпионат Беларуси по гандболу. В третьем матче финальной серии «мешковцы» вновь нанесли поражение СКА — 32:31, сообщает pressball.by.

Команды выдали матч-триллер, зрители наблюдали за «качелями». Соперники доиграли до овертайма, где СКА несколько раз выходил вперед, но все же уступил. «Мешковцы» выиграли серию «всухую» — 3:0. Интересно, что в «регулярке» они ни разу не обыграли армейцев.

СКА — Мешков Брест — 31:32 ОТ (9:8, 24:24).

«Мешков Брест» выиграл серию — 3:0.

Брестчане выиграли чемпионат Беларуси десятый раз кряду.

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