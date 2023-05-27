Под Киевом установили памятную табличку в честь «калиновца» Алексея Скобли 27.05.2023, 21:10

Он посмертно получил звание героя Украины.

Белорус Алексей Скобля с 2015 года воевал в Украине как доброволец. Он погиб 13 марта 2022 года под Киевом около села Мощун, был в группе спецназа. Бойцы попали в засаду, Алексей Скобля приказал товарищам отступать, а сам остался их прикрывать. До своего 32-летия он не дожил два дня, передает «Радыё Свабода».

Скобля посмертно получил звание героя Украины. В Украине его именем назвали улицу.

Теперь на месте погибших защитников Украины в леске возле села возник мемориал. Памятную табличку в честь Алексея Скобли установили неподалеку, непосредственно на месте его гибели в бою.

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