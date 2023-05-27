Украинские пограничники под Бахмутом ликвидировали группу оккупантов вместе с их укрытием
- 27.05.2023, 21:22
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Россиян обнаружила аэроразведка.
Бойцы пограничной службы Украины под Бахмутом уничтожили группу оккупантов вместе с их укрытием. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Аэроразведка ГПСУ обнаружила перемещение группы вражеской пехоты вблизи Бахмута. Убежищем стрелков российско-оккупационных войск служило полуразрушенное сооружение, но недолго...», - сообщили в ГПСУ.
По данным пограничников, после обнаружения российского укрытия, информация была передана пограничникам-минометчикам, которые прямо в него направили несколько десятков осколочно-фугасных мин.
«Щедрый огонь уничтожил вражеское укрытие вместе с 2 оккупантами, еще 3 ранены», - сообщили в Госпогранслужбе.
Отметим, что россияне уже более десяти месяцев пытаются оккупировать Бахмут, однако благодаря стойкости украинских бойцов все возможности оккупантов идут насмарку.