Четыре увлекательных фильма для вечернего просмотра 27.05.2023, 21:55

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Один из них — польский.

Четыре фильма, которые гарантированно согреют ваше сердце. Подборку составил «24 канал» .

«Воды слонам», 2011 год

Действие разворачивается в 1930-х годах в Америке, когда Якоб, молодой студент ветеринарной медицины, переживает потерю родителей. Чувствуя разочарование в мире, он оставляет все позади и присоединяется к знаменитой цирковой труппе, где живет своей жизнью, постоянно путешествуя с места на место. В цирке он ухаживает за животными и постепенно влюбляется в очаровательную Марлену. Но оказывается, что она замужем, а ее муж – опасное лицо, с кем лучше не иметь дела.

«Любовь, sex и турбулентность», 2013 год

Антуан, успешный адвокат, всегда являлся объектом женского внимания. Когда он отправляется в важное дело из Нью-Йорка в Париж, случайность приводит к тому, что он оказывается в самолете рядом со своей бывшей подругой Джули. В течение семи долгих часов полета они вынуждены вспомнить прошлые обиды и другие неприятности, которые стали причиной их разрыва. Смогут ли они исправить свою ошибку и снова найти путь к счастью?

«Даль», 2023 год

Перегруженная работой и недооцененная женщина убегает в коттедж покойной матери и обнаруживает, что предыдущий владелец до сих пор живет на том же земельном участке.

«Любовь в квадрате», 2021 год

Польская романтическая комедия 2021 года режиссера Филиппа Зильбера по сценарию Виктора Пентковского и Марзанны Полит. В 2023 году вышла вторая часть фильма. Лента рассказывает о жизни известной учительницы, ее любви и отношениях со скандальным журналистом.

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